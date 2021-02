Firma Microsoft wdraża zmiany w systemie Windows 10

Firma Microsoft potwierdziła szerokie wdrożenie systemu w wersji 2004 oraz przygotowuje się do publikacji aktualizacji 21H1. Co już wiadomo?

Aktualizacja 21H1 jest pierwszą z dwóch większych zapowiadanych dla Windows 10 w roku 2021. Druga z nich o nazwie 21H2 będzie bardziej przełomowa, bo ma wprowadzić przede wszystkim ogromne zmiany w wyglądzie całego systemu. Jednak zanim przyjdzie czas na aktualizację designu należy przygotować wszystkie wersje systemu do ogromnych przeróbek i tym teraz zajmuje się firma Microsoft.

Według informacji firma Microsoft potwierdziła, że najnowsza wersja 2004 systemu operacyjnego jest wreszcie gotowa do publikacji. Oznacza to, że twórcy są przekonani iż nie będzie ona powodować żadnych poważnych błędów po instalacji na większości urządzeń. Dla przypomnienia, po publikacji aktualizacji wersji 2004 w maju 2020 roku nastąpiła fala zgłoszeń wielu błędów. Raporty informowały między innymi o błędach niebieskiego ekranu (Blue Screen of Death). Ponadto firma Microsoft zapewnia, że użytkownicy będą mogli zaktualizować starsze wersje systemu Windows 10 do wersji 2004, nawet jeżeli urządzenie ma problemy ze zgodnością.

Jak pisaliśmy ostatnio, w jednej z kompilacji o nazwie KB4598291 firma Microsoft rozpoczęła testowanie pakietu, który zaktualizuje urządzenie do wersji 21H1. Ponadto w lutym tego roku twórcy planują udostępnić wersję demonstracyjną tej aktualizacji testerom z programu Windows Insider. Według raportów, możemy się spodziewać, że na przełomie maja i czerwca aktualizacja systemu 21H1 będzie dostępna dla wszystkich użytkowników.