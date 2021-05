Firma Microsoft zdecydowała - czas zmienić czcionkę Windows 10

Najbliższe aktualizacje Windows 10 wprowadzą nie tylko zaokrąglone rogi i nowe ikony, ale także czcionkę. Nowe zmiany mają wpłynąć znacząco na komfort użytkowania systemu.

Firma Microsoft co jakiś czas udostępnia aktualizacje Windows 10 dla testerów z programu Windows Insider. Jest to rozwiązanie, które ma pomagać w wyłapywaniu i szybkim usuwaniu błędów. Dzięki pracy ochotników do wszystkich użytkowników udostępniona jest już aktualizacja sprawdzona i na miarę możliwości bezbłędna. Poza awariami testerzy przyglądają się wprowadzonym nowościom i porównują je z tym, co system oferuje oficjalnie. Okazuje się, że tym razem firma Microsoft postanowiła zmienić domyślną czcionkę interfejsu.

Źródło: Windows Insider

W najnowszej wersji zapoznawczej wprowadzono dwie podstawowe zmiany. Pierwszą z nich są zaokrąglone rogi, które pojawiają się już prawie wszędzie oraz ikony. Drugą z nich jest zmiana systemu czcionek. Do tej pory domyślnie stosowanym fontem w Windows 10 jest "Segoe UI". Prezentuje się ona bardzo nowocześnie, jednak firma Microsoft doszła do wniosku, że potrzebuje niewielkiej poprawki. Okazuje się, że po aktualizacji domyślny interfejs zostanie wyposażony w oś optyczną, która umożliwi płynne skalowanie czcionek. Ponadto wydaje się, że została poprawiona czytelność przy zastosowaniu małego rozmiaru liter. Jak widać na poniższym przykładzie, zmiana jest niewielka, jednak znacząco wpływa na wygodę użytkowania.

<- nowa czcionka, stara czcionka -> Źródło: Windows Insider

Póki co nie podano dokładnej daty wprowadzenia aktualizacji dla wszystkich. Na ten moment korzystać z niej mogą tylko i wyłącznie testerzy z programu Windows Insider. Wszystkie nowinki dotyczące aktualizacji 21H2 umieszczamy w zbiorczym artykule, tutaj.