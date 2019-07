Firma TCL wprowadza 3 serie telewizorów z Android TV

TCL to druga największa globalna marka telewizorów i wiodący producent elektroniki użytkowej. Podczas konferencji prasowej, firma zaprezentowała nową ofertę telewizorów na polskim rynku. Produkty te zapewniają wysoką jakość obrazu, zawierają zaawansowane funkcje i posiadają elegancki design. Równocześnie TCL wprowadza TCL AI-IN: oparte na sztucznej inteligencji rozwiązanie dla przestrzeni domowej.

Spis treści

Platforma TCL AI-IN

Nowa platforma sztucznej inteligencji TCL, czyli TCL AI-IN, ma służyć budowaniu inteligentnego ekosystemu, dzięki któremu życie użytkowników stanie się prostsze, a poszczególne rozwiązania będzie można personalizować. Oprócz aplikacji i oferty rozrywkowej, telewizory TCL z TCL AI-IN wykorzystują inteligentną funkcję sterowania głosem, co sprawia, że stają się ośrodkiem kontrolowania inteligentnej przestrzeni domowej. Dzięki TCL AI-IN poprawia się jakość dźwięku odtwarzania, a funkcje sterowania głosem z dużej odległości dodatkowo poszerzają parametry eksploatacyjne odbiorników. Platforma TCL AI-IN jest kompatybilna z Google Assistant.

Serie EP68, EP66 i EP64 z systemem Android 9.0

Najnowsza seria telewizorów TCL EP łączy nowoczesne technologie oraz modernistyczny design, dzięki czemu sprawdzi się doskonale w każdym domu, usprawniając jego funkcjonowanie. Technologia Android TV posiada wbudowane funkcje Google Home i Google Assistant. Użytkownicy mogą więc wyszukiwać najnowsze hity kinowe, sprawdzać wyniki kluczowych rozgrywek lub przyciemniać światła, a wszystko to z tego samego miejsca.Innowacyjne funkcje, jak np. obraz w obrazie (PIP) czy równoczesne prowadzenie kont kilku użytkowników sprawiają, że najchętniej wybierane programy wszystkich członków rodziny nigdy nie zejdą na dalszy plan. Użytkownicy tych telewizorów mogą również oglądać ulubione treści z Netflixa i You Tube w jakości 4K HDR.

SERIA TCL EP68

SeriaEP68, z jakością obrazu 4K HDR PRO: 4 razy więcej pikseli oznacza czterokrotnie lepsze oddanie szczegółów.Dzięki funkcjiHDR PRO, która precyzyjnie odwzorowuje odcienie jasne i ciemne, obraz znacznie zyskuje na precyzji.

Zastosowany w telewizorach serii EP68 standard High Dynamic Range w połączeniu z technologią Wide Color Gamut gwarantuje wyjątkowo obszerny zakres tonalny, z czystszymi i bardziej nasyconymi kolorami, a dzięki Dolby Vision orazHDR10+zakres jasności, głębi i kontrastu poszerza się, zapewniając wrażenia wizualne HDR. Technologia Dolby Vision ożywia obraz dramatyzmem, jasnością, kolorem, kontrastem i efektem trójwymiarowości. Seria EP68 to najwyższe standardy HDR (HDR 10/HDR HLG/HDR 10+/Dolby Vision), a dziękitechnologiiDolby Atmos, która realistycznie wychwytuje dźwięk powodowany ruchem najmniejszego przedmiotu, użytkownik będzie mógł zanurzyć się w oglądanej historii.

Seria EP68 posiada również najbardziej zaawansowany z istniejących na rynku system telewizji inteligentnej, czyli Android TV z wbudowanymi funkcjami Google Home i Google Assistant. Telewizor serii EP68 występuje w ultra-cienkiej ramie(6mm), w obudowie z polerowanego metalu, co powoduje, że doświadczenie obrazu staje się jeszcze bardziej intensywne.

Seria EP68 obejmuje modele50’’, 55” i 65’’.

SERIA TCL EP66

Telewizory serii EP66 również występują w ultra-cienkich, metalowych ramkach, zapewniają jakość obrazu 4K HDR oraz posiadają system Android TV z wbudowaną funkcją Google Assistant. Rozdzielczość 4K Ultra HD (3840 x 2160) jest czterokrotnie większa od rozdzielczości Full HD: wyświetlany w 8 milionach pikseli obraz uderza idealną precyzją. Funkcja SMART HDR sprawia, że obrazy wyświetlane w standardowym zakresie tonalności (SDR) zyskują jakość HDR, a widz może oglądać ulubione treści w standardzie jakościowym najwyższej klasy. Dzięki systemowi Android TV, użytkownicy mogą błyskawicznie przenosić różne treści z ulubionych urządzeń na odbiornik. System działa na najpopularniejszych urządzeniach, w tym na iPhone, iPadzie, telefonach i tabletach z systemem Android, laptopach Mac, Windows i Chromebook.

Seria EP66 obejmuje modele 43”, 50”, 55”, 65” oraz 75’’.

SERIA TCL EP64

Również serię EP64 charakteryzują eleganckie, cienkie kształty i jakość obrazu 4K HDR. Posiadają one także system Android TV, z wbudowaną funkcją Google Assistant. Rozdzielczość4K Ultra HD (3840 x 2160) zapewnia jakość obrazu wyświetlanego w ponad 8 milionach pikseli, a tryb SMART HDR poprawia standardowy zakres tonalności (SDR), dając obraz w jakości HDR. Dynamiczny, efektywny, wielokanałowy system odtwarzania dźwięku Dolby Audio wydobędzie z każdego materiału to, co najlepsze.

SeriaEP64 obejmuje modele43”,50”,55” i 65’’.