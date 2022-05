"First Kill" z pierwszym trailerem. Zobacz, jak wyglądają wampiry w nowym serialu Netflixa

Miłość, kły i łowcy wampirów... W "First Kill" powracają wszystkie motywy znane z wampirycznych produkcji, które kilka lat temu święciły triumfy popularności. Czy Netflixowi uda się zreaktywować modę na opowieści o krwiopijcach? Przekonajcie się sami oglądając trailer serialu.

Bohaterkami First Kill są dwie nastolatki – wampirzyca Juliette (Sarah Catherine Hook) i pochodząca z rodu łowców wampirów Calliope (Imani Lewis). Dla obu nadchodzi czas inicjacji, która ma udowodnić, że są pełnoprawnymi członkiniami swoich klanów. Rytuał przejścia jest stosunkowo prosty: Juliette ma zabić pierwszego człowieka, Calliope – pierwszego wampira. Na swoją ofiarę Juliette wybiera właśnie Calliope, jednak zanim poleje się krew, dziewczyny zdążą się w sobie zakochać – wywołując tym samym mnóstwo problemów i konfliktów.

Z trailera można wywnioskować, że czeka nas typowa nastolatkowa love story, oparta na walce dwóch rodów (Romeo i Julia we współczesnym wydaniu?). Pojawi się oczywiście wątek konfliktu z własną naturą i pochodzeniem. Do tego nie zabraknie aluzji do dorastania i związanych z nim fizycznych zmian, inicjacji seksualnej i odkrywania własnej tożsamości.

Scenariusz do serii stworzyła V.E. Schwab – pisarka powieści fantasy, znana m.in z serii Świat Verity. Inspiracją dla serialu było krótkie opowiadanie Schwab opublikowane w tomie Wampiry nie starzeją się nigdy. Opowiadania na ząb.

"First Kill" na platformie Netflix pojawi się 10 czerwca. Będzie liczyć 8 odcinków – wszystkie pojawią się w serwisie tego samego dnia.