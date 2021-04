Fitbit Luxe - stylowy tracker fitness trafia do przedsprzedaży

Fitbit zaprezentował Luxe - najcieńszy tracker marki z kolorowym wyświetlaczem oraz dużą ilością akcesoriów. Ile kosztuje w przedsprzedaży?

Fitbit Luxe ma zapewniać motywację i wsparcie do wysiłków na rzecz zachowania zdrowia. Wyposażono go w szereg narzędzi - od monitorowania stresu po automatyczne wykrywanie aktywności fizycznej i śledzenie snu. Wraz z trackerem Luxe dostępna jest bezpłatna, 6-miesięczna subskrypcja usługi Fitbit Premium. Urządzenia ma opływowy kształt i kolorowy wyświetlacza. Jak podaje producent, jedno ładowanie baterii wystarczy na pięć dni użytkowania.

James Park, wiceprezes, GM i współzałożyciel Fitbit, mówi o nowym trackerze tak:

W ciągu ostatniego roku zaczęliśmy myśleć o naszym zdrowiu i dobrym samopoczuciu w inny sposób. Zwracamy uwagę na możliwe objawy COVID-19, musimy radzić sobie z ciągłym stresem i niepewnością. Mimo że zaczynamy dostrzegać nadzieję na poprawę sytuacji, to holistyczne podejście do zdrowia nigdy nie było tak ważne jak teraz. Dlatego podwoiliśmy nasze starania, aby stworzyć innowacyjne produkty, dostarczające spersonalizowane wskazówki. Wierzymy, że pomogą użytkownikom zachować dobre zdrowie psychiczne i pozostać aktywnymi fizycznie. Tworząc Luxe poczyniliśmy znaczne postępy technologiczne. Stworzyliśmy smukły tracker o wyjątkowym designie i wyposażyliśmy go w zaawansowane funkcje. Dotychczas, tylko niektóre z nich były dostępne jedynie w naszych smartwatchach, a zależało nam na tym, aby dostęp do tych narzędzi zapewnić jeszcze większej liczbie osób

We wspomnianej usłudze Fitbit Premium dostępna jest szczegółowa analiza Oceny Stresu, w tym informacje o wysiłku, wzorcach snów i szybkości reakcji organizmu na czynniki stresogenne. Użytkownicy otrzymują dostęp do prawie 200 treningów i sesji mindfulness (pomagają efektywniej zarządzać stresem) popularnych marek, takich jak Aaptiv, Aura, Breethe i Ten Percent Happier. W ich skład wchodzi także Deepak Chopra's Mindful Method, czyli ekskluzywna kolekcja medytacji - zostałastworzona specjalnie dla członków Fitbit Premium. W standardowej aplikacji Fitbit można śledzić zmiany w samopoczuciu dzięki Wskaźnikom Zdrowotnym, pokazujacym częstość oddechów, zmienność tętna, tętno spoczynkowe,a wkrótce także w wahania temperatury skóry oraz nasycenie krwi tlenem (SpO2) .

Ocena snu pomaga lepiej zrozumieć jego jakość, a dodatkowe funkcje zdrowotne w aplikacji Fitbit obejmują zapisywanie posiłków, nawodnienia i masy ciała oraz śledzenie Zdrowia Kobiet. Dla osób korzystających z wersji Premium przygotowano ponad 60 nowych treści dotyczących żywienia.

Jest to najcieńszy jak dotąd tracker z ekranem dotykowym w historii Fitbit oraz jej pierwszym tracker z kolorowym wyświetlaczem marki. Luxe jest dostępny w przedsprzedaży na Fitbit.com i u wybranych sprzedawców w cenie 749 zł. Subskrypcja Premium, w 18 językach w 185 krajach, dostępna jest po 6-miesięcznym bezpłatnym okresie próbnym w cenie 8,99 Euro miesięcznie lub 79,99 Euro rocznie. Ekskluzywne wersje kolorystyczne i dodatkowe akcesoria do Luxe zaczynają się już od 149,00 do 449,00 PLN.

Fitbit oferuje możliwość wirtualnego przymierzenia urządzenia. Można to zrobić w wielu sklepach na całym świecie. Wystarczy po prostu zeskanować kod QR w punktach sprzedaży Fitbit w wybranych sklepach, zobaczyć, jak Luxe wygląda na nadgarstku.