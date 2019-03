Fitbit Versa i Inspire HR - Nowe akcesoria dla aktywnych

Fitbit upraszcza swoją linię produktową, redukuje ceny i wprowadza nowe urządzenia na wiosnę.

Z lewej Fitbit Versa, z prawej nowy model Versa Lite Źródło: macworld

Nowa linia zegarów oraz monitorów aktywności Fitbit nie ma na celu skłonić obecnych użytkowników do wymiany urządzeń. Jest ona przeznaczona dla osób, które jeszcze ich nie posiadają.

W rzeczywistości, jeżeli już posiadasz Fitbit twoje urządzenie nie różni się zbytnio od nowych modeli. Zaprezentowano nowego przedstawiciela z rodziny Versa, opaskę z wyświetlaczem monochromatycznym oraz tracker aktywności dla dzieci. Wszystkie trzy urządzenia mają jedną wspólną cechę: są tańsze niż kiedykolwiek.

Nowe urządzenie Fitbit nie mogły pojawić się w lepszym momencie. Producent twierdzi, że jest drugim największym dostawcą smartwatch'y na rynku zaraz za Apple, a różnica między nimi zmniejsza się. Firma rok do roku notuje wzrost liczny aktywnych użytkowników. W ubiegłym roku tempo było najniższe i wynosiło 10% w porównaniu z 2017 rokiem. Głównym problemem według Fitbit była cena i złożoność urządzeń. Nowa linia produktowa skupia się na ich eliminacji.

Wszystkie nowe urządzenia mają obniżone ceny, ale to nie jedyne zmiany. Równie ważne jest uproszczenie obsługi i ujednolicenie gamy produktowej. Wszystko to dzieje się, aby przyciągnąć jak największą ilość klientów.

Fitbit Versa Lite

Edycja Lite modelu Versa wygląda identycznie, jak poprzedni model, ale jest o 40 $ tańsza (160 $ zamiast 200 $), co przekłada się na około 610 zł netto. Dodano dwa nowe wyraziste kolory: niebieski oraz magenta, oprócz klasycznej srebrnej wersji. Versa Lite posiada jeden przycisk, a obsługa oparta jest na dotyku. Kształt, rozmiar i ekran pozostały takie same.

Na górze model Versa Lite, niżej Versa Źródło: macworld

Oznacza to, że Versa Lite jest tak samo stylowy i wygodny jak oryginalny model. Opaski są wstecznie kompatybilne z poprzednikiem, a Fitbit wprowadza kilka nowych, w tym hybrydowy pasek dzianinowy, który nie strzępi się podczas treningu. Nowe kolory są szczególnie wyraziste i świetnie wyglądają z nowymi kolorowymi tarczami zegarków.

Podobnie jak w przypadku modelu oryginalnego, Versa Lite wykorzystuje GPS telefonu do lokalizacji, ale model Lite nie posiada tak rozbudowanych funkcji treningowych, jak również wbudowanego Wi-Fi, więc nie może odtwarzać muzyki. Pomimo posiadania przez Versa Lite takiej samej wodoszczelności, jak standardowy Versa, nie zawiera automatycznego śledzenia pływania. Nie ma też wysokościomierza, więc nie będzie rejestrował ilości pięter, które pokonałeś w ciągu dnia.

Jednak Fitbit ma wrażenie, że dzięki Versa Lite udało mu się osiągnąć właściwe kompromisy. Ma taką samą czterodniową żywotność baterii, a dzięki pojedynczemu przyciskowi nie ma wątpliwości, co do tego, co należy i kiedy należy wcisnąć, co jest problemem w oryginalnym modelu. Dzięki nowemu systemowi aktualizacji, proces został znacząco przyśpieszony. Nawet bez wbudowanego Wi-Fi, Fitbit zapewnia, że proces aktualizacji został przyspieszony.

Fabrycznie nowy Fitbit Versa Lite będzie załadowaną w pamięci część systemu Fitbit 3.0, więc proces pierwszego uruchomienia i konfiguracji zajmie tylko kilka minut. Gdy wprowadzone zostaną nowe aktualizacje, pobieranie rozpocznie się za każdym razem, gdy synchronizujesz urządzenie z telefonem, więc kiedy będziesz gotowy do zainstalowania oprogramowania, proces instalacji będzie znacznie szybszy.

Fitbit Inspire oraz Fitbit Versa Lite Źródło: macworld

Wszechstronny monitor aktywności

Nowością Fitbit są również modele Inspire oraz Inspire HR kosztujące odpowiednio 70 $ (około 270 zł netto) oraz 100 $ (około 380 zł netto), które zastąpią starsze modele Alta i Zip. Są to małe, smukłe, lekkie i wodoodporne opaski monitorujące aktywność.

Inspire posiada funkcję alarmu, timera i wbudowane aplikacje do ćwiczeń. Dostępny jest również przegląd dobowych statystyk po przeciągnięciu palcem w górę. Urządzenie automatycznie wykrywa trening i śledzi odległość za pomocą modułu GPS w telefonie. Obydwa modele monitorują również sen, ale pełen zestaw funkcji oferuje droższy model HR wyposażony w pulsometr.

Podobie, jak model Alta zastępujący go Inspire HR jest lekki i wygodny w użytkowaniu. Otrzymał nowy wygląd i wykorzystuje standardowy system pinów do zapinania i wypinania pasków, które są teraz bardziej elastyczne, niż w modelu Alta. Fitbit będzie sprzedawać szereg zamienników, w tym bransoletki mediolańskie i skórzane paski mające spowodować, że urządzenie będzie wyglądań na znacznie droższe.

Fitbit Inspire HR Źródło: macworld

Opaska dla dzieci

Dopełnieniem nowej linii jest nowy model Ace 2 dla dzieci. Opaska zalecana dla dzieci w wieku sześciu lat i starszych posiada ciekawszy design z jaśniejszymi kolorami oraz jest bardziej odporna na uszkodzenia. Są też nowe animowane tarcze, które zachęcają dzieci do ciągłego ruchu, w tym ozdobne kwiaty i potwory, które rosną w ciągu dnia, gdy Ace 2 liczy twoje kroki. Niestety, nowe tarcze nie mogą być zainstalowane na oryginalnym modelu, ale nowa wersja jest znacznie bardziej przystępna cenowo. Kosztuje 70 $ (około 270 zł netto) zamiast 100 $

Kiedy Twoje dziecko dorośnie i nie będzie musiało kupować nowego trackera aktywności. Wewnątrz obudowy Ace 2 znajduje się Fitbit Inspire, który może być wyjęty i użytkowany z każdym paskiem kompatybilnym z serią Inspire . Jeśli dziecko jest zmęczone kwiatami i statkami kosmicznymi, gdy tylko ukończy 13 lat, będzie mogło przełączyć się z widoku dziecka w aplikacji Fitbit i zamienić ją z dowolną z regularnych tarcz modelu Inspire.

Fitbit Ace 2 Źródło: macworld

Nowy wygląd, nowe ceny

Aplikacja Fitbit, również dostaje nowy wygląd, aby dopasować się do prostszej obsługi urządzeń. Istnieją tylko trzy zakładki - Discover, Today i Community remaining. Statystyki będą śledzone i zbierane tak jak wcześniej, ale interfejs jest coraz bardziej przejrzysty i prosty, aby łatwiej było je zobaczyć na pierwszy rzut oka.

Versa Lite i Inspire są teraz dostępne w przedsprzedaży i zostaną wysłane w marcu, podczas gdy Ace 2 trafi do sklepów w okolicach lata.