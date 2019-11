Fitbit aktualizuje swój system operacyjny Fitbit OS

Fitbit 4.1 wprowadza śledzenia rytmu pracy serca i narzędzia do monitorowania snu.

Niedługo po zakupie przez Google Fitbit wprowadził nową wersję systemu operacyjnego Fitbit OS na własne smartwatche.

Źródło: techadvisor

Fitbit OS 4.1 jest kompatybilny z kilkoma modelami. Mowa o Fitbit Versa 2, Ionic oraz Versa i Versa Lite.

Aktualizacja została oficjalnie zaprezentowana, ale pierwsze urządzenia zostaną zaktualizowane dopiero za kilkanaście dni. Fitbit informuje, że proces aktualizacji rozpocznie się na początku grudnia.

Najwięcej nowości otrzyma najświeższy model Versa 2, który dostanie nowy wzbogacony tryb Always-on, rozszerzone możliwości wbudowanego asystenta Amazon Alexa (niedostępny w Polsce) oraz nowy zaawansowany algorytm do monitorowania tętna, który ma być znacznie dokładniejszy.

Fitbit przykłada do niego dużą wagę, więc rozwiązanie otrzymało nawet własną nazwę. PurePulse wykorzystuje uczenie maszynowe do rozpoznawania unikalnej struktury tętna w czujniku optycznym, co ma prowadzić do zapewnienia większej dokładności.

Always-on Display potrafi wyświetlać dane w kolorze i oferuje pełne statystyki dotyczące zdrowia oraz sprawności fizycznej. Fitbit informuje, że poprawiono również optymalizacje oprogramowania. Niestety zwiększenie wykorzystania wyświetlacza AMOLED w zegarku Versa 2 spowodowało, że urządzenie trzeba będzie ładować co dwa dni. Jak widać największa zaleta, jaką była żywotność baterii sięgająca kilku dni właśnie znikła. Po aktualizacji zegarek zaoferuje jedynie nieco lepszy czas pracy na baterii od Apple Watch'a.

Fitbit OS 4.1 wprowadza również funkcję Smart Wake, która ma budzić użytkownika za pomocą wibracji. Wszystko ma odbywać się w optymalnej fazie snu tak, aby użytkownik wstał z łóżka wypoczęty.

Nowy przełącznik tarcz zegarowych umożliwia zapisanie do pięciu ulubionych tarcz spośród prawie 4000 tarcz dostępnych w Fitbit App Gallery bezpośrednio na urządzeniu, dzięki czemu podobnie, jak w innych smartwatch'ach można szybko zmieniać tarcze w zależności od własnych potrzeb.

Aplikacja sklepu Fitbit App Gallery otrzymuje pięciogwiazdkowy system ocen.

Większa integracja oprogramowania z Amazon Alexa sprawia, że głosowo można rozpocząć jeden z 20 treningów.

