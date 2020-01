Fitbit przedstawia listę najbardziej aktywnych fizycznie narodów świata

Fitbit - znany na całym świecie amerykański producent sprzętu wearables, opublikował listę najbardziej aktywnych fizycznie narodów świata w 2019 roku.

Fitbit swoją listę oparł o dane, które zgromadził z blisko 20 milionów użytkowników urządzeń firmy na całym świecie. Najważniejsza kategoria dotyczy oczywiście liczby pokonanych kroków. Choć najczęściej uważa się, iż dziennie powinno się pokonać co najmniej od 8 do 10 tysięcy kroków, to coraz więcej autorytetów w dziedzinie zdrowia uważa, że ważniejsza jest jakość, a nie dokładna ilość kroków. Niemniej, wciąż pozostają one jednym z najważniejszych, a zarazem najprostszych mierników ludzkiej aktywności.

Fitbit za najaktywniejszych w 2019 roku uznał obywateli Hongkongu, tuż za nimi uplasowali się Hiszpanie. Podium zamykają mieszkańcy Irlandii. W czołowej piątce znalazły się jeszcze Włochy i Singapur.

Niezwykle ważny dla naszego zdrowia jest również sen. Jego jakość bez większych problemów mierzy obecnie większość dostępnych na rynku urządzeń typu wearables. Jak dobrze spać wiedzą Finowie, wyspać się lubią również Irlandczycy, Nowozelandczycy, Belgowie i Holendrzy.

Fitbit podał też kilka ciekawych informacji, dotyczących społeczności korzystającej z urządzeń producenta w USA. Tamtejsi mieszkańcy pokonali w 2019 roku 29 bilionów kroków, w sumie na aktywności spędzili blisko 119 miliardów godzin. Do regeneracji wystarczyło im "zaledwie" 12 miliardów godzin. Co ciekawe, amerykanie najwięcej przespacerowali 15 maja ubiegłego roku.

źródło: blog.fitbit.com