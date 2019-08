Fitbit wprowadza na rynek smartwatch Versa 2 i wagę Aria Air

Fitbit Versa 2 to najnowsza generacja najlepiej sprzedającego się smartwatcha Fitbit. Model Versa 2 oferuje nowy, wodoodporny design, nowe funkcje monitorowania faz snu i zdrowotne. Fitbit wprowadza również Fitbit Aria Air, poszerzając linię produktów Fitbit Aria o wagę Bluetooth. Aria Air monitoruje wagę, a dzięki synchronizacji danych w aplikacji Fitbit kalkuluje wskaźnik BMI, zapewniając pełny dostęp do danych o aktywności, tętnie, śnie i żywieniu.

Fitbit Versa 2 wyposażona w bardziej zaawansowane funkcje i zasilana przez szybszy procesor (w porównaniu do Versa) dla lepszej wydajności i płynnej nawigacji. Wyświetlacz AMOLED ma zapewniać jakość obrazu, lepszą czytelność i wyraźniejsze kolory. Tryb wyświetlania „zawsze włączony” umożliwia ponad 2 dni pracy smartwatcha na baterii, dzięki czemu można szybko sprawdzić czas i zobaczyć statystyki podczas treningu bez unoszenia nadgarstka czy naciskania przycisków.Najnowsze funkcje monitorowania snu pomogą nie tylko lepiej zrozumieć czas regeneracji, ale również zapewnią narzędzia, które pomogą go poprawić. Tryb uśpienia umożliwia jednocześnie wyłączenie wyświetlania ekranu i wyciszenie powiadomieńby zyskać noc wolną od zakłóceń. Z trybu uśpienia można korzystać w dowolnym momencie, np. podczas treningu lub spotkania, gdy nie chcemy, by nam przeszkadzano.

W modelu Versa 2 znajduje się automatyczne monitorowanie aktywności i tętna PurePulse 24/7, ponad 15 trybów ćwiczeń opartych na celach, połączenie GPS i wodoodporność do głębokości 50 metrów. Usługa FitbitPay pozwala dokonywać bezpiecznych płatności oraz korzystać z dostępu do siedmiu systemów komunikacji miejskiej na całym świecie. Posiada również aplikację Spotify, umożliwiając abonentom Spotify Premium odtwarzanie muzyki i podcastów, ponadto udostępnia możliwość przechowywania i odtwarzania ponad 300 utworów z osobistej biblioteki muzycznej oraz dodawania playlist w aplikacji Deezer. Telefony z systemem operacyjnym Android mają dostęp do wbudowanego mikrofonu w urządzeniu, aby odpowiadać na SMS-y i powiadomienia. Ponadto model Versa 2 posiada prawie 3000 aplikacji i tarcz zegarowych, wyświetlając spersonalizowane statystyki oraz zapewniając dostęp do potrzebnych aplikacji, w jednym miejscu.

Versa 2 jest dostępna w przedsprzedaży na Fitbit.com i u wybranych sprzedawców w cenie €199.95 w kolorach: czarnym z grafitową tarczą, różowym z miedzianą tarczą, szarym ze srebrną tarczą. Versa 2 Special Edition jest dostępna w cenie €229.95 w kolorach: granatowym, różowym z miedzianą tarczą i szarym ze srebrną tarczą. Versa 2 będzie dostępna w sklepach stacjonarnych począwszy od października 2019. Dwie edycje specjalne - szmaragdowa i śliwkowa, w miedzianych kopertach – będą dostępne jesienią na stronie Fitbit.comi u wybranych sprzedawców.

Aria Air monitoruje wagę i dzięki Bluetooth synchronizuje pozyskane dane z aplikacją Fitbit, w której znajdują się informacje o BMI i pogląd podstawowych wskaźników zdrowotnych na przejrzystych wykresach. Jedną z największych zalet monitorowania masy ciała za pomocą wagi Aria jest to, że bezproblemowo współpracuje ze wszystkimi urządzeniami Fitbit i aplikacją Fitbit, dzięki czemu dane dotyczące całej aktywności: ćwiczenia, sen, tętno, odżywianie, waga i zmiany wskaźników, znajdują się w jednym miejscu.W aplikacji Fitbit można także uzupełniać informacje o swoichpo siłkach, korzystać z porad dotyczących spożycia kalorii, a także przeanalizować wpływ diety i ćwiczeń na wagę.

Wraz z aplikacją Fitbit, Aria Air obsługuje funkcje, które pomagają kontrolować wagę:

Spersonalizowany plan: aplikacja oferuje możliwość uzupełniania informacji o posiłkach, analizę kalorii i ich wpływ na wahania wagi. Wszystko to by pomóc osiągnąć wymarzoną wagę.

Połączenie z innymi aplikacjami: dane dotyczącewagisynchronizują się z popularnymi aplikacjami marki Fitbit, dzięki czemu w jednym miejscu w aplikacji dostępne są wszystkie dane dotyczące aktywności, informacje o posiłkach oraz stan wagi.

Wsparcie i inspiracja: sekcja Społeczność w aplikacji Fitbit, pozwala otrzymać wsparcie, motywacje i porady dotyczące zdrowego odżywiania czy kontroli masy ciała oraz umożliwia stały kontakt z przyjaciółmi, rodziną i innymi użytkownikami platformy.

Fitbit Aria Airbędzie dostępna w kolorach czarnym i białym w przedsprzedaży na Fitbit.com i u wybranych sprzedawców począwszy od końca września 2019 r. w cenie €59.95. Aria Air będzie na Fitbit.com i u wybranych sprzedawców od połowy października 2019 r.