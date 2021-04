Fizjoterapeuci i studenci będą decydować, kto dostanie szczepionki. Konferencja w sprawie szczepień i nowe przepisy

Według nowych przepisów, przedstawionych przez ministra zdrowia, m.in. fizjoterapeuci, położne, farmaceuci i studenci medycyny będą decydować o kwalifikacji na szczepienia.

Niestety, trzecia fala pandemii koronawirusa nie tylko nie zwalnia, ale zatacza coraz szersze kręgi i zbiera tragiczne żniwo. W celu unaocznienia skali wystarczą bieżące dane, według których tylko w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 28 tysięcy nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2, a 700 osób zmarło w wyniku choroby Covid-19. Jeśli siedemset zgonów dziennie nie przemawia do wyobraźni, to już nie wiem co.

Od początku walki z globalnym zagrożeniem, polski rząd podejmuje czynne działania. Są one czasem właściwe, a czasem nie (obawiam się, iż jest przewaga tych drugich), jednak każdego tygodnia pojawiają się kolejne informacje o nowych przedsięwzięciach i tak też jest tym razem.

Konferencja prasowa w sprawie szczepień i nowe kwestionariusze

W dniu dzisiejszym odbyła się rządowa konferencja prasowa z udziałem szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka oraz ministra zdrowa Adama Niedzielskiego. Tematem spotkania była oczywiście sytuacja pandemiczna oraz związane z nią działania.

Poruszono m.in. temat dostaw szczepionek koncernu Johnson&Johnson do Polski oraz dobowego przyrostu zakażeń i zgonów w wyniku Covid-19, a także etapów szczepień. Jednym z głównych punktów programu była jednak kwalifikacja na szczepienia.

Szef KPRM Michał Dworczyk

Jak ogłoszono, zostanie ona znacznie poszerzona, szczególnie pod dwoma względami. Pierwsza sprawa dotyczy nowego kwestionariusza kwalifikacji na szczepienie, który będzie wypełniany przez pacjenta zgłaszającego chęć poddania się iniekcji. Na podstawie zamieszczonych tam informacji podejmowana będzie decyzja o iniekcji danej jednostki.

Publikujemy dzisiaj uproszczoną kwalifikację, polegającą wyłącznie na wypełnieniu karty kwalifikacyjnej - to prosty kwestionariusz, który wypełnia pacjent. Jedynie jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, pacjent będzie kierowany do lekarza. - Michał Dworczyk

Poinformowano także, iż skonstruowany został unowocześniony model kwestionariusza uwzględniający potencjalne, negatywne skutki uboczne szczepień.

Opracowaliśmy również nowy, wystandaryzowany kwestionariusz kwalifikacji dostosowany do ryzyk związanych z potencjalnymi powikłaniami. - Adam Niedzielski

Możliwe, że nowa wersja została skonstruowana m.in. pod kątem nowych doniesień na temat szczepionki AstraZeneca oraz wywoływanymi przez nią, rzadkimi przypadkami zakrzepów krwi, co potwierdziła właśnie oficjalnie Europejska Agencja Leków.

Fizjoterapeuci i farmaceuci będą decydować kto dostanie szczepionkę

Druga, nie mniej istotna kwestia, dotycząca kwalifikacji do szczepień dotyczy tego, kto ją będzie przeprowadzać. Chodzi mianowicie o zwiększenie listy zawodów, które będą mogły decydować o tym, kto i w jaki sposób zostanie zaszczepiony (np. pod kątem istotnych przeciwwskazań do przyjęcia jednego lub nawet wszystkich specyfików przeciw Covid-19).

Dotychczas do takowej, z oczywistych względów uprawniony był lekarz, od teraz jednak decyzję będzie mogło podejmować też wiele innych zawodów, czy słusznie?

W pierwszej grupie, która będzie mogła kwalifikować do szczepienia są lekarze, pielęgniarki, położne i ratownicy medyczni. Druga grupa to diagności laboratoryjni, farmaceuci i fizjoterapeuci. Trzecia grupa, która będzie prowadziła kwalifikację pod nadzorem osób z pierwszej grupy, to studenci. – Adam Niedzielski

Według ministra zdrowia ma to na celu zapobiegnięcie potencjalnego niedoboru personelu, który może pojawić się po otwarciu kolejnych, zapowiedzianych punktów szczepień. Z jednej strony jest to logiczny argument, ale pojawiają się też istotne wątpliwości względem tego, czy wszystkie wskazane w rozszerzeniu osoby same posiadają odpowiednie kwalifikacje, aby oceniać medyczne kwestie związane ze szczepieniami.

Oczywiście np. fizjoterapeuci posiadają wykształcenie medyczne, ale czy dostateczne, by poza fizycznym, oceniać także ogólny stan zdrowia i podejmować decyzje w kwestiach farmakologicznych, czyli m.in. preparatów do szczepień?

Minister zdrowia Adam Niedzielski

Zastanawia także zapis dotyczący studentów medycyny i tego, jak będzie wyglądał ich nadzór. Z jednej strony, studenci nie posiadają jeszcze kwalifikacji i oficjalnych praw do podejmowania decyzji w kwestii zdrowia, leczenia, itp., więc wymagają nadzoru. Z drugiej jednak, jeśli ich decyzje będą podlegały kompleksowemu nadzorowi, to wychodzić będzie, iż poszczególnym kwestionariuszem zajmować się będą dwie osoby zamiast jednej, co nijak ma się do ograniczenia niedoboru personelu. Cóż, rozporządzenie w tej kwestii ma zostać opublikowane w Dzienniku ustaw w dniu dzisiejszym i miejmy nadzieje, że rzuci ono nieco światła na pewne zagadnienia.

