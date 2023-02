Flagowa funkcja Galaxy S23 może trafić też na Twojego Samsunga! Sprawdź, czy się załapiesz

Galaxy S23 przyniósł do flagowców Samsunga kilka interesujących nowości zarówno pod względem sprzętu, jak i oprogramowania. Jedna z flagowych funkcji trafi też do starszych modeli producenta.

Prezentacja z okazji Galaxy S23 była dość zwięzła - telefony nie wprowadziły wiele rewolucyjnych zmian a większość ogłoszeń było po prostu rozwinięciem znanych już dobrze rozwiązań, które wraz z nowym modelem telefonu zostały jeszcze bardziej dopracowane. Największą chyba zmianą sprzętową było wprowadzenie do całego katalogu flagowców koreańskiej firmy procesorów Snapdragon 8 Gen 2, które przyczyniły się nie tylko do ulepszenia osiągów, ale też lepszej energooszczędności.

Jednak zmiana wyglądu i procesora nie była jedynym punktem, o której mówił producent podczas zapowiedzi nowych telefonów. Jedną z najgłośniejszych funkcji jeśli chodzi o oprogramowanie było znaczne zwiększenie możliwości fotografii nocnej w telefonach Samsunga, a szczególnie skupienie na astrofotografii. Okazuje się, że ta głośna funkcja nie pozostanie ekskluzywna dla najnowszych flagowców - trafi ona także do starszych modeli producenta!

Zobacz również:

Chodziły pogłoski, że już wraz z aktualizacją do OneUI 5.1, dzięki nowym możliwościom w aplikacji Samsunga Expert RAW, prawie wszystkie modele flagowców Samsunga - aż do Galaxy S20 Ultra - będą mogły skorzystać zarówno z astrofotografii znanej z S22, jak i z trybu timelapse, który został wprowadzony właśnie w S23. Niestety producentowi nie udało się jeszcze wprowadzić tych nowości - wymaga to jednak trochę więcej czasu.

Jednakże sam pomysł nie został porzucony i ma jak najprędzej zagościć we wszystkich flagowcach Samsunga z ostatnich trzech lat. Niestety nie powinniśmy się go spodziewać w innych segmentach, gdyż do jego obsługi potrzebna jest wspomniana aplikacja Expert RAW. Wspiera ona tylko urządzenia z serii S, więc nawet w przypadku nadchodzącego Galaxy A54 nie będziemy mogli liczyć na dostęp do tych flagowych funkcji.