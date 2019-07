Flagowa hulajnoga elektryczna Fiat F500-F85trafiła do Polski

W Polsce jest już dostępny najwyższy model hulajnogi marki Fiat – F500-F85. Duże pompowane koła, ręczny hamulec tarczowy, wyświetlacz i marka FIAT 500 to tylko niektóre cechy wyróżniające ją na tle innych tego typu urządzeń. Świetnie sprawdzi się w codziennym miejskim użytkowaniu jako praktyczny i ekologiczny środek transportu.

Kiedyś rower albo rolki, teraz hulajnoga elektryczna. Napędzane silnikami elektrycznymi urządzenia stały się jednym z najchętniej wykorzystywanych w miastach środków transportu osobistego. Kluczem do sukcesu jest to, że umożliwiają szybkie przemieszczanie się w zatłoczonej przestrzeni. Dzięki temu, że pozwalają zaoszczędzić swoim użytkownikom mnóstwo czasu, który w przeciwnym razie spędzaliby w korkach, ich popularność nieustannie rośnie.

Hulajnoga elektryczna Fiat F500-F85 zwraca uwagę stylowym, włoskim designem. Projektanci zadbali o każdy szczegół i dopilnowali, aby została wykonana z materiałów najwyższej jakości. Nowy model został wyposażony w duże, większe niż w poprzedniej wersji 8.5-calowe koła. Dzięki nim z łatwością pokonamy miejskie nierówności, a nawet niewielkie przeszkody terenowe.

Urządzenie posiada wydajny akumulator 7.5 Ah i jest napędzane silnikiem o mocy 250 W. Na pełnym naładowaniu baterii pokona dystans 20 km rozpędzając się nawet do 25 km/h w trybie sportowym i 15 km/h w trybie normalnym. Pojazd waży zaledwie 12 kg, co sprawia że jest bardzo wygodny w transporcie. Dzięki prostemu systemowi składania łatwo można go złożyć i np. schować do bagażnika. Warto podkreślić, że dopuszczalne obciążenie hulajnogi to aż 140 kg. Fiat F500-F85 wyposażony został w hamulec tarczowy z sygnalizacją hamowania, który gwarantuje szybkie i stabilne zatrzymywanie pojazdu. Tuż obok rączki hamulca umieszczono donośny dzwonek. Platforma dla stóp pokryta została materiałem przypominającym papier ścierny, ograniczającym do minimum możliwość ześlizgnięcia się nogi. Całość kwestii bezpieczeństwa dopełnia przednie i tylne oświetlenie.

Hulajnoga elektryczna Fiat F500-F85 jest dostępna w dwóch kolorach – białym i czerwonym. Pojazd kosztuje 1 799,00 zł. Można kupić go tutaj.

SPECYFIKACJA:

● Wymiary: (złożona) 105 x 44 x 52 cm, (gotowa do jazdy) 105 x 44x 111 cm

● Średnica kół: 8.5" pompowane

● Prędkość maksymalna: do 25 km/h w trybie sportowym, do 15km/h w trybie normalnym

● Moc silnika: 250W

● Zasięg maksymalny: od 15 do 20 km (zasięg uzależniony jest od terenu, kąta wzniosu, wagi podróżującego)

● Akumulator: 36V 7.5Ah

● Czas ładowania baterii: ok 3-4 godzin

● Max dozwolone obciążenie: 140 kg

● Oświetlenie: przód z sygnalizacją dźwiękową i tył

● Sygnalizacja hamowania: tak

● Dzwonek: Tak

● Min wymagane obciążenie: 30 kg

● Waga: 12 kg

● Hamulec: tarczowy