Flagowce Xiaomi będą jeszcze droższe - winny procesor Snapdragon 875

Uważasz, że tegoroczne flagowce od Xiaomi są za drogie? W przyszłym roku staną się jeszcze droższe.

Xiaomi dotychczas słynęło z wprowadzania na rynek atrakcyjnych cenowo flagowców. Wystarczy cofnąć się do roku 2019, kiedy to na rynku zadebiutowało Xiaomi Mi 9. Topowy smartfon chińskiego producenta wyceniono na mniej, niż 2000 zł, a zainteresowanie urządzeniem przerosło oczekiwania producenta.

Flagowe Xiaomi Mi 10

Niestety tegoroczny flagowiec - Xiaomi Mi 10 jest znacznie droższy. Urządzenie kosztuje aż 3499 zł - niewiele mniej od iPhone'a 11 czy Samsunga Galaxy S20. Producent tłumaczy się, że wszystko przez kosztowny modem sieci 5G.

Jeżeli uważałeś, że przyszłoroczny flagowiec od Xiaomi znowu będzie charakteryzować się rewelacyjnym stosunkiem jakości do ceny to nie mamy dla Ciebie dobrych informacji.

Najnowsze wieści z Chin donoszą, że Xiaomi podpisało właśnie umowę z Qualcomm'em na dostawę flagowego Snapdragona 875, który zadebiutuje na przełomie 2020/2021 roku. Cena jednostkowa została ustalona na 270 dolarów. Oznacza to, że układ będzie o aż 100 dolarów droższy od obecnie stosowanego Snapdragona 865.

Najnowszy procesor zmusi producentów do dalszego podniesienia cen swoich urządzeń. IT Home podaje, że cena procesora Snapdragon 875 wraz z modemem Snapdragon X60 może wynosić 250-270 dolarów. Źródło podaje, że w Xiaomi trwają obecnie rozważania co do ceny przyszłych flagowych modeli. Producent analizuje właśnie wyniki sprzedażowe serii Mi 10.

Niestety wszystko wskazuje na to, że Chińczycy zdecydują się na dalsze podwyżki cen, a marka Xiaomi przestanie kojarzyć się z tanimi flagowcami. Urządzenia z rodziny Mi 11 mogą kosztować tyle samo, co Samsungi czy iPhone.

