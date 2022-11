Flagowiec Xiaomi na potężnej przecenie! Na Black Friday jest tańszy od wielu średniaków

Xiaomi 12 potężnie namieszało w segmencie flagowców. Telefon nie dość, że był rozsądnie wyceniony i bardzo szybki, to jeszcze wyglądał świetnie - szczególnie w porównaniu do poprzednich propozycji producenta. Teraz na Black Friday jego cena znacznie spadła.

Xiaomi znane jest z niepobitego stosunku ceny do jakości swoich produktów. Nie inaczej jest z serią Xiaomi 12, która trafiła do serc klientów dzięki świetnym podzespołom, ale też relatywnie przystępnym cenom. Szczególnie podstawowa wersja Xiaomi 12 mogła się pochwalić świetnymi komponentami za relatywnie mała cenę. Już teraz, ze względu na zbliżającą się premierę kolejnej odsłony flagowców Xiaomi - Xiaomi 13 - jej cena została znacznie obniżona i w cenie droższych średniaków możemy złapać cudownego flagowca.

Promocja na Xiaomi 12

Wyświetlacz : 6.28", 2400 x 1080px, AMOLED

: 6.28", 2400 x 1080px, AMOLED Procesor : Snapdragon 8 Gen 1, Ośmiordzeniowy

: Snapdragon 8 Gen 1, Ośmiordzeniowy Wersja systemu : Android 12

: Android 12 Pamięć RAM : 8 GB

: 8 GB Pamięć wbudowana : 128 GB

: 128 GB Aparat : Tylny 50 Mpx + 13 Mpx + 5 Mpx, Przedni 32 Mpx

: Tylny 50 Mpx + 13 Mpx + 5 Mpx, Przedni 32 Mpx Komunikacja : 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.2, USB typ C

: 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.2, USB typ C Pojemność akumulatora: 4500 mAh

Cena: 2999 zł 2699 zł. Sprawdź: Niebieski; Czarny; Fioletowy

Czy warto kupić Xiaomi 12?

Xiaomi 12 to bardzo interesujący smartfon - szczególnie w promocyjnej cenie. W cenie wyższej średniej półki dostajemy flagowe podzespoły, świetny ekran 120 Hz oraz, co ważne, relatywnie kompaktowe wymiary. Może to być świetna propozycja dla osób zmęczonych wielkimi flagowcami, które szukają czegoś smuklejszego, ale nadal mogącego pochwalić się świetnymi komponentami i aparatami z najwyższej półki.