Flagowy AMD Ryzen 7 4700G przetestowany - czy Intel powinien się bać?

AMD przygotowuje nowe układy oparte na rdzeniach Zen 2. Przyszłe procesory zaoferują jeszcze lepszą wydajność przy mniejszym zużyciu energii.

Do sieci wyciekły właśnie pierwsze testy wydajności nadchodzącego, flagowego układu AMD Ryzen 7 4700G. Jak w testach syntetycznych wypadł najwydajniejszy procesor z rodziny Renoir?

Procesor AMD Ryzen

Za udostępnienie wyników testów syntetycznych odpowiedzialny jest ITCooker, który ujawnił, jak wygląda wydajność Ryzena 7 4700G w testach wielowątkowych.

Benchmarki pojawiły się zaledwie kilka dni po tym, jak ITCooker zamieścił w sieci pierwsze zdjęcia procesora AMD Ryzen 7 4700G wraz z rzutami z ekranu przedstawiającymi aplikację CPU-Z. Wtedy też ITCooker poinformował, że niedługo udostępni wyniki testów syntetycznych.

Zrzut ekranu z aplikacji CPU-Z

Rezultaty osiągnięte przez nadchodzący układ AMD zostały udostępnione za pośrednictwem Facebooka. Co ważne przetestowany procesor pochodzi z partii produkcyjnej, co oznacza, że układy o identycznej wydajność trafią na półki sklepowe.

Ryzen 7 4700G to procesor wykonany w 7 nm procesie technologicznym. Układ korzysta z rdzeni Zen 2. Procesor może pochwalić się obecnością 8 rdzeni oraz 16 wątków. Nie zabrakło 4 MB pamięci podręcznej L2 oraz 8 MB pamięci podręcznej L3. Łącznie układ posiada 12 MB pamięci podręcznej - to znacznie mniej, niż 32 MB w procesorze Ryzen 7 3800X (zapoznaj się z naszym testem), którego docelowo może zastąpić Ryzen 7 4700G. ITCooker wyjaśnia, że różnica wynika ze sporych zmian konstrukcyjnych w obrębie budowy rdzeni i całego procesora.

Bazowa częstotliwość taktowania to 3,6 GHz. W trybie turbo procesor osiągnie do 4,45 GHz. TDP to zaledwie 65 W, a układ wykorzystuje doskonale znane nam gniazdo AM4. Procesor graficzny znajdujący się w Ryzen 7 4700G to układ Vega wyposażony w 8 jednostek centralnych oraz 512 rdzeni. Grafika charakteryzuje się wysokim taktowaniem zegara - aż 2,1 GHz.

Procesor AMD Ryzen 7 4700G został przetestowany w testach Cinebench R15 oraz Cinebench R20. Testy przeprowadzono na płycie głównej ASRock B550 Taichi z 16 GB pamięci operacyjnej DDR4 (w trybie Dual-Channel).

W Cinebench R20 CPU uzyskał 5102 punkty, a w Cinebench R15 CPU 2168 punktów. Oba testy zostały przeprowadzone w scenariuszach wielowątkowych.

Wynik w Cinebench R20

Wynik w Cinebench R15

Układ Ryzen 7 3800X w identycznych testach syntetycznych osiąga około 5000 punktów (Cinebench R20) oraz około 2100 punktów (Cinebench R15). Oznacza to, że AMD udało się utrzymać taką samą wydajność redukując jednocześnie zapotrzebowanie na energię o aż 30 W.

