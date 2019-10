Flagowy Realme X2 Pro z 50 W ładowaniem przewodowym

Telefony ze średniej półki cenowej coraz bardziej zbliżają się do flagowców. Dotyczy to zarówno specyfikacji technicznej, jak i ceny. Wystarczy spojrzeć na flagowe modele submarek popularnych producentów. Mowa o smartfonach Honor lub Redmi. Czerpią one rozwiązania rodem z droższych urządzeń z bardziej znanym logo na obudowie.

Dotyczy to również firmy Realme, która jest podmarką OPPO. Pomimo tego, że firma pojawiła się w Polsce bardzo późno, bo dopiero na początku 2019 roku to OPPO jest jednym z największych producentów smartfonów z Androidem na rynku. Już smartfony OPPO są bardzo konkurencyjnie wycenione, a nowy Realme X2 Pro może wprowadzić tanie flagowce na zupełnie nowy poziom tak, jak kilka lat temu zrobił to OnePlus z modelem One.

Realme za pośrednictwem konta na Twitterze twierdzi, że X2 Pro jest pierwszym w swoim przedziale cenowym urządzeniem z 90 Hz ekranem. To nie do końca prawda, ponieważ wyświetlacze takie posiada także OnePlus 7T oraz nadchodzący Pixel 4 od Google.

realme X2 Pro comes with the first ever 90Hz screen to appear on the market.



The screen's smooth style and amazing quality will take your breath away.