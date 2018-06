Flash Player - jak najszybsza aktualizacja zalecana dla każdego

Osoby korzystające z Flash Player 29.0.0.171 i wcześniejszych wersji, powinny jak najszybciej zaktualizować posiadane przez siebie oprogramowanie Adobe. Powód?

Oczywiście luka, jaką znaleziono we wspomnianym wydaniu i prawdopodobnie istnieje we wszystkich poprzednich. Adobe ostrzega, że exploit o kodzie CVE-2018-5002 może zostać wykorzystany do zaatakowania użytkowników Windows, macOS, Linuxa oraz Chrome OS. W przypadku systemu Windows, dokumenty pakietu Office mogą zyskać niemiły dodatek - osadzony, złośliwy kod Flash Playera, który będzie się rozprzestrzeniał poprzez e-mail.

Wykorzystanie przez napastnika exploita może doprowadzić do wykonania złośliwego kodu. Narażone na to ryzyko są różne odmiany oprogramowania używającego Flash, w tym Adobe Flash Player Desktop Runtime, Adobe Flash Player for Google Chrome, Adobe Flash Player for Microsoft Edge oraz Adobe Flash Player for Internet Explorer 11. Użytkownicy Flash Player Desktop Runtime powinni zainstalować wersję 30.0.0.113, korzystając z wbudowanego mechanizmu aktualizacji. Kolejna wersja Chrome będzie zawierać już wersję Flash Player 30.0.0.113. Wtyczki w tej wersji znajdą się także w kolejnych wydaniach Microsoft Edge oraz Internet Explorer 11 dla Windows 10.