Flashpoint - sposób na to, aby Flash nigdy nie odszedł

Wszystkie współczesne przeglądarki blokują Flash Playera, ale wciąż możesz bawić się pisanymi na niego grami. Zobacz, w jaki sposób.

Flash został "wyrzucony" z sieci przez rozwój HTML5, ale trzeba też przypomnieć, że był oprogramowaniem niezwykle dziurawym, w którym co rusz wykrywano poważne luki. Na szczęście korzystając z Flashpoint nie narażasz się w żaden sposób. Projekt został stworzony po to, aby zachować gry i aplikacje korzystające z Flash Playera bez konieczności używania wtyczek do przeglądarki. W chwili obecnej udało się zgromadzić kolosalną ilość ponad 100 000 gier i są one dostępne dla każdego. Co ważne - dostępne offline. Dlatego jeśli masz ochotę na chwilę radosnej zabawy, wystarczy tylko kilka kliknięć.

Aby skorzystać ze wszystkich wspomnianych gier, musisz pobrać ze strony projektu główną aplikację - ma ok. 3 GB. Jest to emulator do obsługi aplikacji w technologii Flash. Następnie możesz ładować do niego wybrane gry lub od razu ściągnąć całą ich kolekcję - ale odradzamy, ponieważ ma ona kolosalne... 900 GB. Wszystko dostępne za darmo bez konieczności jakichkolwiek rejestracji itp.

Zobacz również:

Co ciekawe, Flash nie o końca znikł - jego mutację rozwija chińska firma Zhongcheng. Służy do wyświetlania reklam i gromadzenia danych na chińskich witrynach i sieciach społecznościowych. Ponadto Harman, czyli marka Samsunga, wspiera Flasha dla klientów korporacyjnych.

Źródło: TechSpot