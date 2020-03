Fondy zawalczy o portfele polskich sprzedawców

Uruchomienie płatności online w sklepie internetowym to prosty sposób, aby zatrzymać u siebie kupujących ceniących wygodę i łatwość zakupów. Rodzimym operatorom płatności (PayU, Przelewy24, Dotpay, Tpay, eCard) właśnie wyrasta konkurent, który za sprawą unikalnej oferty spróbuje zawalczyć o portfele polskich sprzedawców. W szczególności tych zainteresowanych wyjściem poza granice naszego kraju. Fondy, czyli co?

Spis treści

Choć polscy kupujący nadal uwielbiają tradycyjne przelewy, wysyłkę za pobraniem oraz płatność gotówką przy odbiorze osobistym, sklep, który nie oferuje możliwości zapłaty szybkim przelewem elektronicznym i kartą płatniczą, z góry skazany jest na porażkę. Dlaczego?

Nawet 44% osób kupujących w sieci płaci online, przy czym najczęściej wybieraną formą płatności pozostaje szybki przelew internetowy – wynika z raportu Płatności Cyfrowe 2019 przygotowanego przez Izbę Gospodarki Elektronicznej. W ostatnich sześciu miesiącach z tej formy płatności skorzystało 35% ankietowanych, podczas gdy na płatność kartą debetową lub kredytową zdecydowało się 21% respondentów.

Akceptacja płatności

Fondy to nowy operator płatności internetowych z szeroką gamą produktów finansowych dla sklepów i przedsiębiorców przyjmujących płatności online. Dostawca oferuje usługi akceptacji kart kredytowych i debetowych oraz obsługę szybkich przelewów online z ponad 200 międzynarodowych banków, w tym wszystkich najważniejszych w Polsce.

Na tle konkurencji ofertę Fondy wyróżnia autoryzacja płatności w ponad 130 walutach z całego świata. W rezultacie przedsiębiorcy mogą łatwo wchodzić ze sprzedażą na rynki zagraniczne, bez obaw o nadmierne koszty obsługi płatności dokonywanych przez lokalnych klientów.

W ofercie Fondy znajdziemy również przyjmowanie płatności PayPal oraz przelewów SEPA i Swift, obsługę płatności częściowych i polecenia zapłaty oraz płatności cykliczne. W ostatnim przypadku kolejne wpłaty będą dokonywanie automatycznie: okresowo, raz w miesiącu albo według ustalonego harmonogramu.

Uruchomienie płatności online w sklepie zajmuje dosłownie chwilę. Rejestracja w usłudze jest prosta, zaś Fondy udostępnia gotowe wtyczki dla ponad 25 popularnych aplikacji sklepowych i CMS-ów, które bez potrzeby programowania integrują witrynę sklepu z systemem płatności. Listę dostępnych rozszerzeń otwierają wtyczki dla Magento, PrestaShop i VirtueMart. Z polskich sklepów dostarczanych w formie usługi (SaaS) oficjalnie wspierany jest tylko Shoper.pl.

Dostawca udostępnia API, aby łatwo integrować płatności z własnymi aplikacjami oraz SDK mobilne, które pozwala wdrażać obsługę płatności Visa i Mastercard bezpośrednio we własnych aplikacjach mobilnych, i to bez potrzeby starania się o certyfikat PCI DSS. Nic dziwnego, gdyż za obsługę płatności odpowiada tutaj Fondy.

Fondy umożliwia spersonalizowanie ekranu płatności poprzez dodanie logo i firmowych barw. Obsługa płatności odbywa się w witrynie sklepu, bez przekierowania klienta na zewnętrzną stronę dostawcy płatności. Klient może zapisać kartę płatniczą w sklepie, aby za następne zakupy płacić jednym kliknięciem, bez ponownego wprowadzania danych. Wszystkie takie drobne udogodnienia bezpośrednio przekładają się na wskaźniki konwersji, a w rezultacie wyższe wyniki sprzedaży.

Innym sposobem na zwiększenie konwersji jest guzik płatności. To najszybszy sposób na zachęcenie kupujących do sfinalizowania transakcji. Wystarczy umieścić guzik w widocznym miejscu na stronie, aby klient, który w niego kliknie, został automatycznie przekierowany do strony płatności. Wygląd guzików można dopasować graficznie, tworząc różne „przyciski płatności” dla sprzedawanych produktów i usług.

Linki do płatności

Brak tradycyjnej witryny sklepu z koszykiem zakupowym nie oznacza wcale, że nie możemy przyjmować płatności online. Tej grupie przedsiębiorców Fondy proponuje usługę linki do płatności, która pozwala pobierać opłaty za sprzedaż towarów i usług w sieciach społecznościowych, przez komunikatory internetowe albo na dedykowanych stronach landing pages. Sprzedajesz ubrania na Instagramie? Udostępniasz płatne e-booki na Facebooku? To oferta dla Ciebie.

Usługa Link do płatności pozwala wygenerować odnośnik do płatności, który może zostać przesłany klientowi na e-mail lub SMS. Inny sposób to umieszczenie na stronie specjalnego przycisku - guzika, który przekieruje klientów do systemu płatności, gdzie będą mogli wygodnie i bezpiecznie zapłacić online za zamawiany towar lub usługę.

Generator linku do płatności w systemie Fondy. Źródło grafiki: blog Fondy.

W tym temacie Fondy ma naprawdę wiele do zaoferowania. Kupującym zza granicy linki do płatności mogą być udostępniane w ich lokalnej walucie. Wygodne płatności przez Apple Pay albo Google Pay. Taki scenariusz też jest obsługiwany. Z drugiej strony, właściciel sklepu może w czasie rzeczywistym śledzić płatności w panelu rozliczeń i jednym przyciskiem zwrócić kupującemu pieniądze, jeśli ten nie będzie zadowolony z otrzymanego produktu lub usługi.

Link do płatności może zostać wygenerowany w formie kodu QR, aby łatwo można było go zeskanować smartfonem. Jeśli dodamy do tego opcję tworzenia linków ze zmienną kwotą, mechanizm ten odkrywa przed użytkownikami zupełnie nowe zastosowania. W ten sposób płatności mogą przyjmować taksówkarze, fryzjerzy czy mobilni pracownicy serwisu komputerowego. Inny przykład z życia wzięty? W swojej siedzibie Fondy zainstalowała lodówkę, do której firma cateringowa codziennie dostarcza świeże obiady. Pracownicy mogą samodzielnie wybrać produkty, które chcą zjeść, a następnie skanując kod QR, wygodnie za nie płacić telefonem.

Gabinet osobisty

Zaawansowany panel analityczny, nazywany tutaj Gabinetem osobistym, pozwala śledzić sprzedaż w czasie rzeczywistym. Panel zapewnia wgląd w pojedyncze płatności oraz dostarcza przekrojowe raporty na temat wygenerowanych przez sklep obrotów (wartościowo, ilościowo), odrzuconych lub niedokończonych płatności itd. Menedżer sklepu znajdzie tutaj szereg danych analitycznych, np. o preferowanych przez klientów metodach płatności, dzięki którym może na bieżąco reagować na poczynania kupujących, dopasowując swoje działania marketingowe i sprzedażowe do zmieniających się warunków. Zebrane dane mogą być eksportowane do formatów Excel lub CSV w celu dalszej analizy. Miłym dodatkiem jest rozbudowana @aplikacja mobilna, która pozwala śledzić i zarządzać płatnościami w sklepie, bez potrzeby otwierania komputera.

Aplikacja mobilna Fondy umożliwia zarządzanie płatnościami w sklepie bezpośrednio ze smartfonu lub tabletu. Źródło grafiki: blog Fondy.

W panelu analitycznym znajdziesz informacje o powodach odmówienia realizacji płatności. Te mogą się pojawiać, bowiem Fondy szczyci się silnym systemem wykrywania i blokowania nadużyć. Poza bezpieczeństwem zapewnianym przez Visę i Mastercarda, oraz powiązanymi usługi np. 3D Secure, mechanizm antyfraudowy# Fondy wprowadza dodatkowe 300 zasad, dzięki którym system potrafi celnie identyfikować oszustów.

Klienci, którzy kupując w sieci preferują płatność z góry, oczekują dostępu do szybkich i nieangażujących metod płatności z zachowaniem bezpieczeństwa transakcji gwarantowanego przez dostawcę usługi. Wdrożenie płatności online w sklepie to jedyny sposób, aby zatrzymać u siebie użytkowników zainteresowanych dokonywaniem łatwych zakupów. Dzięki obsłudze wielu walut i międzynarodowych systemów płatności Fondy pozwala szerzej otworzyć sklep internetowy na świat, a innowacyjne mechanizmy, np. linki do płatności, umożliwiają sprzedającym przyjmować zapłatę za towary i usługi w znacznie mniej standardowy sposób, niż klasyczna witryna sklepu.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://fondy.eu/pl