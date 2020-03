Football Manager 2020 dostępny za darmo dla wszystkich chętnych

Brakuje wam emocji sportowych, szczególnie tych związanych z piłką nożną? Nie rozpaczajcie i sięgnijcie po darmową wersję Football Manager 2020, ale uważajcie, ta gra naprawdę uzależnia.

Fani piłki nożnej nie mają obecnie łatwego życia. Euro 2020 odwołane, Liga Mistrzów stoi, krajowe ligi nie grają. Nadzieja pozostaje zatem w symulatorach, jeśli jednak od zręczności wolicie strategiczne myślenie, to musicie skorzystać z promocji, którą przygotowało dla nas studio Sports Interactive - autorzy Football Manager 2020.

Najnowsza odsłona kultowej serii, która pozwala nam wcielić się w menadżera wybranego przez siebie zespołu piłkarskiego, jest dostępna za darmo na platformie Steam. Na zabawę z bezpłatną wersją gry macie czas do 25 marca, do godziny 16:00. Z całą pewnością pozwoli to na przetrwanie "aresztów domowych", na które wszyscy zostaliśmy skazani przez pandemię koronawirusa.

Jeśli zastanawiacie się, czy warto instalować Football Manager 2020, to przypomnijmy, że produkcja ta oferuje nam ligi piłkarskie z ponad 50 krajów, blisko 2,5 tysiąca klubów do wyboru oraz bogatą bazę danych, która liczy ponad 500 tysięcy prawdziwych graczy i trenerów. Dla prawdziwego pasjonaty piłki nożnej to dzieło doskonałe.

źródło: footballmanager.com