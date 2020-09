Football Manager 2020 i Watch Dogs 2 za darmo na Epic Games Store

Epic postanowił zaszaleć i tym razem rozdaje za darmo aż trzy gry, w tym znakomite Watch Dogs 2 i Football Manager 2020.

Football Manager 2020 za darmo na Epic Games Store

Epic Games Store przyzwyczaił nas już do cotygodniowych promocji, w ramach których otrzymujemy gry za darmo. Tym razem jednak, cyfrowy sklep ma dla nas aż trzy produkcje.

Sympatyków piłki nożnej, którzy już nie mogą doczekać się wznowienia rozgrywek w całej Europie, z pewnością ucieszy wiadomość, że bez żadnych dodatkowych opłat mogą pobrać, Football Manager 2020. Najlepszy symulator piłki nożnej zaoferuje wam m.in.: ligi piłkarskie z ponad 50 krajów, blisko 2,5 tysiąca klubów do wyboru, bogatą bazę danych, która liczy ponad 500 tysięcy prawdziwych graczy i trenerów oraz nową wersję silnika meczowego.

Watch Dogs 2, to z kolei trzecioosobowa gra akcji, która może być znakomitym wprowadzeniem do ciekawie zapowiadającego się Watch Dogs Legion, którego premiera odbędzie się już pod koniec października.

Jeśli powyższe tytuły to nie wasza bajka, to może skusicie się na szaloną przygodówkę - Stick It To The Man!

Czasu na dodanie gier do swojej biblioteki w Epic Games Store macie całkiem sporo - Football Manager 2020, Watcho Dogs 2 i Stick It To The Man! będą dostępne za darmo do przyszłego czwartku, 24 września, do godziny 17:00.

