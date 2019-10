Football Manager 2020 z datą premiery!

Firmy Sega oraz Sports Interactive ogłosiły właśnie datę premiery gry Football Manager 2020. Wielkie granie rozpocznie się już w listopadzie.

Seria Football Manager to jeden z największych fenomenów w branży. Nieprzerwanie od 2004 roku, co mniej więcej 12 miesięcy, otrzymujemy kolejną odsłonę serii, którą złośliwi nazywają "piłkarskim excelem". Jest w tym trochę prawdy, bowiem Football Manager to zdecydowanie najlepszy symulator piłki nożnej na rynku i wymaga on od graczy przyswojenia sporej ilości informacji.

Twórcy gry - studio Sports Interactive, wraz z wydawcą - firmą Sega, ujawnili właśnie, że Football Manager 2020 w wersji na PC i Mac zadebiutuje już 19 listopada. Tego samego dnia zadebiutują również: Football Manager 2020 Touch (Steam, iOS, Android) oraz Football Manager 2020 Mobile (iOS, Android). W planach jest jeszcze wersje przeznaczone na konsole Nintendo Switch oraz Google Stadia, twórcy potrzebuje jednak jeszcze trochę czasu na dopracowanie tych produkcji.

W najnowszej odsłonie serii możemy liczyć m.in. na:

Ligi piłkarskie z ponad 50 krajów

Blisko 2,5 tysiąca klubów do wyboru

Bogatą bazę danych, która liczy ponad 500 tysięcy prawdziwych graczy i trenerów

Nową wersję silnika meczowego

Warto też dodać, że gracze, którzy zdecydują się na zakup Football Manager 2020 mogą liczyć na wcześniejszy dostęp do gry (w wersji beta).