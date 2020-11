Football Manager 2021 – Jak kupować zawodników (poradnik)

Doradzamy jak prowadzić transferowe negocjacje i skutecznie kupować nowych zawodników w Football Manager 2021.

Transfery piłkarzy to nieodzowny element footballu. Zmiany barw klubowych przez najlepszych na świecie graczy, często wzbudzają nie mniejsze emocje niż same zawody. Oczywiście również w Football Manager 2021 odgrywają one kluczową, dla rozwoju prowadzonego przez nas zespołu, rolę.

Kupno nowego zawodnika nie należy jednak do zadań prostych czy łatwych. Negocjacje z klubem, następnie agentem, a na końcu z samym piłkarzem nie zawsze będą przebiegać po naszej myśli. Jest jednak kilka zasad, którymi warto się kierować jeśli chcemy kupować piłkarzy taniej i skuteczniej.

Zawsze obniżaj koszty

Podstawowa zasada transferów nie będzie dla nikogo żadnym zaskoczeniem – zawsze obniżaj koszty. Jak tego dokonać? Jest kilka sposobów.

Po znalezieniu gracza, którego chcesz kupić, sprawdź jego wartość. Choć z reguły lepszy zawodnik jest droższy od słabszego, to istnieje kilka czynników, które mogą mieć znaczący wpływ na koszt jego zakupu. Owymi czynnikami są: wiek, aktualna forma, długa kontuzja, sympatia do twojego klubu (lub ciebie) czy czas, który pozostał do końca kontraktu. Zawodnicy, którzy zbliżają się do końca kariery lub zakończenia kontraktu, będą niemal zawsze mieć niższą wartość.

Znacznie łatwiej uzyskać dobrą cenę za piłkarzy, którzy są nieszczęśliwi w swoim obecnym klubie bądź są wystawieni na listę transferową.

Czasami może się zdarzyć, że klub sprzedający zawodnika będzie potrzebował szybko pieniędzy. Warto wykorzystać tę sytuację do zdobycia dobrych lub obiecujących zawodników za mniej. Jednak bez względu na okoliczności, pamiętaj, że najważniejsze jest to, aby zawsze zaczynać od niskiej oferty.

Oczywiście, jak ze wszystkim, nie możesz przesadzić i złożyć oferty nierealnie niskiej. Trudno się spodziewać, że składając ofertę na poziomie kilku milionów euro za zawodnika takiego jak np. Sergej Milinković-Savić, Lazio Rzym zgodzi się go sprzedać. Działając w ten sposób możesz tylko zniechęcić do siebie włodarzy klubu i utrudnić sobie negocjacje.

Korzystaj z dodatkowych klauzuli

Chcąc obniżyć koszty i sprawnie przeprowadzać transfery zawsze korzystaj z dodatkowych klauzuli. Jedną z najlepszych opcji w Football Manager 2021 jest opcja rozłożenia spłaty na raty. Często pozwoli ci to dokonać nawet kilku znaczących transferów w jednym „okienku” bez przekroczenia ustalonego budżetu. Zasada jest prosta – staraj się możliwe jak najmocniej obniżyć podstawową opłatę za zawodnika. Chcąc zaoszczędzić nieco grosza możesz również zdecydować się na zrzeczenie się części zysku z kolejnej sprzedaży w zamian za niższą kwotę odstępnego obecnie.

Warto też dodawać cele bonusowe, zarówno łatwe i trudne do zrealizowania, jak np. konkretna kwota pieniędzy po rozegraniu przez zawodnika 40-50 meczy ligowych (co zajmie co najmniej jeden cały sezon i pozwoli ci zaoszczędzić w konkretnym roku) lub 10 meczy w reprezentacji.

Bądź przyjacielski

Wola piłkarza odegrała znaczącą rolę w już nie jednym transferze. Dlatego, obserwując wyjątkowo drogiego zawodnika warto wcześniej przygotować sobie grunt pod transakcje. Pochlebnie wyrażając się na temat gry i postawy danego gracza możemy zyskać jego sympatię. Wówczas, gdy złożysz ofertę, a jego klub ją odrzuci, może to spowodować, że poprosi on o wystawienie na listę transferową, a koszty w tym przypadku są zawsze niższe.

Również posiadanie przyjaciół na odpowiednich stanowiskach może być korzystne dla twoich finansów. Warto zadbać o dobre relacje z innymi menadżerami, np. wykorzystując do tego media. Złożenie oferty zaprzyjaźnionemu trenerowi spowoduje, że przyjmie on niższe oferty.

Dostosuj strategię transferową do możliwości klubu

Niestety, ale w świecie footballu panuje zasada „duży może więcej”. Nie oznacza to jednak, że prowadząc mniejszy klub musicie godzić się z przeciętnością. Wystarczy umiejętnie dostosować strategię transferową klubu do jego możliwości i można śmiało planować pełną sukcesów przyszłość.

W Football Manager 2021 możemy (dla uproszczenia) wyróżnić trzy typy zespołów. W zależności od tego jaki zespół prowadzimy musimy korzystać z innych „sztuczek”, aby osiągnąć sukces na rynku transferowym (i nie tylko).

Duże, renomowane kluby – Jeśli siedzicie za sterami Juventusu, Interu, Barcelony czy Liverpoolu, to nie musicie martwić się o pieniądze. Waszym podstawowym zadaniem jest zdobywanie trofeów, za co dostaniecie kolejną gotówkę. Najlepsze zespoły z reguły dysponują również rozwiniętymi szkółkami dla młodzieży więc o dopływ utalentowanych graczy nie musicie się martwić. Także podczas negocjacji możecie liczyć na pewne korzyści. Może się bowiem zdarzyć, że dany piłkarz jest fanem waszego zespołu, dzięki czemu łatwiej będzie wam przekonać go do mniejszej gaży i dołączenia do drużyny.

Średnie klubu o kontynentalnej renomie – Za przykład niech posłużą nam takie zespoły jak Ajax Amsterdam, FC Porto czy Lazio Rzym, choć są to uznane i zasłużone marki w świecie Footballu, to dysponują one znacznie mniejszymi zasobami finansowymi niż największe potęgi. W ich przypadku najlepiej jest planować swoją strategię transferową długofalowo – wyszukiwać talenty (bądź rozwijać te ze szkółki), szukać okazji na rynku, w postaci zawodników wystawionych na listę transferową albo tym, którym kończą się kontrakty. Czasem wystarczy wypromować jednego, dwóch zawodników, aby z ich sprzedaży uzyskać zasoby na transfer wymarzonego gracza.

Małe kluby– Najmniejsze drużyny niemal nieustannie muszą borykać się z problemami finansowymi. W ich przypadku zakup nowego zawodnika często oznacza sprzedaż kilku innych. Oczywiście na początku naszej pracy w danym klubie możemy zrezygnować z kilku zawodników nie pasujących do naszej taktyki, ale jest to raczej zabieg jednorazowy. W dalszej perspektywie musimy szukać okazji i szkolić młodzież. Niestety, w tym pierwszym przypadku będziemy z reguły przegrywać starcia o piłkarzy z bardziej majętnymi i renomowanymi klubami. Pozostaje nam zatem wyszukiwanie najbardziej utalentowanych piłkarzy i sprzedawanie ich ze znacznym zyskiem.

Korzystając z powyższych rad i wskazówek na pewno będzie wam łatwiej zbudować swoją drużynę marzeń. Jeśli jesteście ciekawi czy warto sięgnąć po tegoroczną odsłonę serii Football Manager, to naszą recenzję gry Sports Interactive znajdziecie tutaj.