Football Manager 2021 – jak zarabiać pieniądze

Football Manager 2021 to 100% symulacja świata piłki nożnej. Chcąc sprawnie radzić sobie jako menedżer, musimy nauczyć się jak skutecznie zarabiać pieniądze. Oto kilka naszych porad, które pomogą wam stać się footballowymi krezusami.

Spis treści

Rzekło się mawiać „pieniądze nie grają”. Niestety, nie zawsze jest to prawdą. Choć napędzanemu przez petrodolary Paris Saint-Germain wciąż nie udało się sięgnąć po triumf w Lidze Mistrzów, to faktem jest, że większe (i bogatsze) kluby mogą po prostu pozwolić sobie na więcej. Wykupywanie talentów, sięganie po największe gwiazdy światowego footballu i oferowanie im bajecznych kontraktów jest poza zasięgiem mniej zamożnych drużyn.

Na szczęście, w Football Manager 2021 możemy poprowadzić niemal dowolny zespół i przy dobrym zarządzaniu, uczynić z niego światową potęgę w zaledwie kilka lat. Oczywiście, wciąż będziemy do tego potrzebować pieniędzy. Dlatego też, przygotowaliśmy dla was kilka rad, które pomogą wam więcej zarobić (i zaoszczędzić) w FM 2021.

Kupuj i sprzedawaj

Mądre zarządzanie transferami to klucz do zdrowych finansów każdego zespołu. Kupuj tanio, sprzedawaj drogo. Celuj w zawodników, którzy nie są uważani za najlepszych i ukierunkowuj swoją politykę transferową na piłkarzy potrzebujących pewnego rozwoju. Uzyskując dobre wyniki zauważysz, że jakość gracza wzrasta, a wraz z nią jego szacunkowa wartość. Następnie, gdy nadejdzie odpowiedni czas, sprzedaj piłkarza z dużym zyskiem.

Każdy jest na sprzedaż - współczesny football to również biznes, a wy jako menadżerzy musicie być tego świadomi. Jeśli pojawi się wyjątkowo atrakcyjna oferta, nie wahajcie się jej przyjąć. Może się bowiem zdarzyć, że na podobne pieniądze nie będziecie mogli już liczyć. W najgorszym wypadku może być też tak, iż wasz zawodnik będzie miał wam za złe, że trzymacie go w klubie na siłę i popsuje atmosferę w szatni.

Zwracajcie również uwagę na młode talenty i zawodników na listach transferowych. Często pozwoli to wam zaoszczędzić sporo gotówki, a następnie odsprzedać zawodników z zyskiem.

O tym, jak skutecznie przeprowadzać transfery w Football Manager 2021 napisaliśmy obszerniej tutaj.

„Za darmo to i ocet słodki”

Polujcie na zawodników, którym kończą się albo już się skończyły kontrakty. Pamiętajcie, że z reguły już na kilka miesięcy przed wygaśnięciem bieżącej umowy możecie rozpocząć negocjacje z samym graczem. W przypadku „wolnych” piłkarzy wystarczy dojść do porozumienia z agentem, a następnie z głównym zainteresowanym i możemy cieszyć się z niemal darmowego wzmocnienia. Zdobytych w ten sposób zawodników możemy zawsze wypromować i sprzedać ze sporym zyskiem.

Zawsze negocjuj kontrakty

Nie tylko kupowanie i sprzedawanie graczy może pomóc nam zarobić dużo pieniędzy. Właściwa strategia negocjacyjna podczas podpisywania kontraktów może pomóc zdobyć twojemu klubowi dziesiątki, a może nawet setki dolarów na przestrzeni lat.

Pierwsza zasada podczas negocjowania kontraktu: zawsze staraj się obniżyć wstępne wymagania zawodnika, z którym negocjujesz. Nigdy nie przyjmuj żądań od razu, zawsze staraj się targować. W najgorszym przypadku i tak zaoszczędzisz od kilku do nawet kilkunastu procent na jednej umowie.

Kolejna zasada dotyczy klauzul dodatkowych - staraj się jak najefektywniej nimi zarządzać. Nie daj się przyprzeć do muru i bądź zdecydowany w odrzucaniu takich bonusów, jak: roczna podwyżka płac, wzrost wynagrodzenia po rozegraniu określonej liczby meczy czy premia za bramki/asysty/czas na ławce rezerwowych.

Na czym nie warto oszczędzać? Na opłatach dla agentów. Panowie w garniturach znacznie chętniej przystaną na ofertę obniżenia pensji swojego klienta, niż mieliby pozwolić sobie na straty.

Choć być może nie zauważycie efektów swoich działań od razu, to możecie być pewni, że utrzymanie budżetu płacowego w ryzach pomoże wam w aktywnym działaniu na rynku transferowym.

Inwestuj w infrastrukturę

Czasem trzeba trochę „zacisnąć pasa” i zainwestować większą gotówkę, żeby w przyszłości cieszyć się jeszcze lepszą sytuacją finansową. Nowy stadion to jedna z najlepszych inwestycji jakie możecie poczynić (o ile oczywiście planujecie zostać w danym klubie dość długo). Wasz „nowy dom” pomoże przyciągnąć bogatych sponsorów, którzy chętnie wesprą was w budowie potęgi waszego klubu.

Nowoczesny stadion pozwoli wam w FM 2021 zwiększyć dochody

Warto też pamiętać o nowoczesnym ośrodku treningowym i szkółce dla młodzieży. W dłuższej perspektywie, to również może przynieść wam spore korzyści. Między innymi więcej młodych, uzdolnionych graczy czy szybszy rozwój tych już posiadanych. Ostatecznie pozwoli wam to uzyskiwać coraz to lepsze wyniki, a co za tym idzie, walczyć o ważniejsze cele bądź lepiej promować graczy, których sprzedacie z zyskiem.

