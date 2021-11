Football Manager 2022 - poradnik. Jakim klubem zagrać?

Football Manager 2022 miał swoją premierę 9 listopada, a my postanowiliśmy przygotować listę dziesięciu najciekawszych klubów do prowadzenia w najnowszej produkcji od Sports Interactive.

Tegoroczna odsłona najlepszego symulatora piłkarskiego na świecie, zaskoczyła wielu graczy. Mamy do dyspozycji kilka ciekawych udogodnień oraz wiele drobnych zmian, dzięki czemu rozgrywka cieszy się jeszcze większym realizmem. Wszystkie nowości jakie pojawiły się w najnowszej odsłonie Football Manager 2022 znajdziecie tutaj.

Jako wieloletni gracz serii zawsze stawiam przed sobą pytanie „kim zagrać?”. Football Manager 2022, daje nam praktycznie nieograniczony wybór lig oraz krajów do prowadzenia. Sports Interactive w najnowszej odsłonie udostępnia nam 123 ligi z 53 krajów, co przy niestandardowej bazie danych daje nam aż 221 tysięcy zawodników, a ten wynik mógłby być jeszcze większy.

Doświadczeni gracze, a również i Ci dla których gra jest zupełną nowością, zadają sobie często duży trud w wyborze klubu, który sprawi, żeby rozgrywka była pasjonująca i ciekawa. Postaraliśmy się wybrać dziesięć propozycji, które zaciekawią niejednego maniaka Football Managera.

Newcastle United [poziom trudności: 2/5]

Naszą pierwszą propozycją jest angielski klub występujący na poziomie Premier League. Drużyna założona w 1892 roku czterokrotnie wygrywała tytuł mistrza Anglii, a od niedawna nazywana jest najbogatszym klubem na świecicie. Na początku października grupa inwestycyjna z Arabii Saudyjskiej kupiła zespół od poprzedniego właściciela za 300 milionów funtów, w związku z czym mamy do dyspozycji diament, który nie został jeszcze oszlifowany.

Wiadomo, że nowi właściciele mają mocarne plany podboju Premier League i nie tylko. Oczywiście, Newcastle przed przejęciem było średniakiem ligowym, a od składu nie możemy wymagać, że z marszu zdobędziemy kolejne mistrzostwo Anglii. Będziemy musieli zainwestować sporo pieniędzy w potencjalne wzmocnienia. W tym celu dysponujemy ogromnym budżetem transferowym, opiewającym na 200 milionów funtów. Z taką kwotą będziemy w stanie zamieszać na rynku transferowym.

Zalety

dużo pieniędzy na transfery

bogaty właściciel, zawsze skory wspomóc finansowo klub

ciekawa historia

możliwość zbudowania nowego giganta od zera

Wady

mocna i wymagająca liga

wymagający właściciel

niska początkowa reputacja klubu (wpływ na transfery)

Sunderland [poziom trudności: 3,5/5]

Pozostajemy w Anglii na trzecim poziomie rozgrywkowym, gdzie znajdziemy naszą kolejną propozycję. Czarne Koty (przydomek klubu) to sześciokrotny mistrz Anglii. W sezonie 2016/2017 klub zanotował spadek z Premier League do Championship. Po tym sezonie do siedziby zawitały kamery i powstał serial o nazwie „Sunderland aż po grób”, który w całości możecie zobaczyć na platformie Netflix. Założeniem produkcji było opisanie zmagań życia codziennego drużyny oraz ich kibiców, dla których degradacja z najwyższego poziomu rozgrywkowego była dużym ciosem. Klub zmagał się z dużymi problemami finansowymi. Pech chciał, że w sezonie 2017/2018 kolejny raz spadł z ligi tym razem z Championship do League One (trzeci poziom rozgrywkowy w Anglii), a to wszystko działo się w obecności kamer. Od trzech sezonów Sunderland plasuje się w górnej części tabeli, niestety bezskutecznie walcząc o awans. Najbliżej był w poprzednim sezonie zajmując 4 miejsce w ligowej tabeli i przegrywając 1/2 barażów z Lincoln City.

Finanse klubu są na stabilnym poziomie, co dobrze świadczy o obecnym zarządzaniu właścicieli. Nie będziemy dysponować dużym budżetem transferowym, co będzie sporym utrudnieniem na początku rozgrywki.

Zalety

możliwość połączenia dotychczasowej fabuły serialu z naszą wirtualną rozgrywką

solidny zespół League One

stabilny stan finansów

Wady

mało środków na transfery

konieczność dokonywania przemyślanych transferów

oczekiwania kibiców by klub ponownie wrócił do elity

Wrexham [poziom trudności: 3/5]

Walijski klub piłkarski występujący na piątym poziomie rozgrywkowym w Anglii. Drużyna założona została w 1864 roku i jest najstarszym klubem Walijskim oraz trzecim najstarszym klubem na świecie. Od 16 listopada 2020 roku właścicielami zespołu są dwaj aktorzy - Rob McElhenney oraz Ryan Reynolds (odtwórca roli „Deadpoola” oraz oczywiście „Zielonej Latarnii”).

Wrexham to wysoce utytułowany klub, zwłaszcza jeśli chodzi o Puchar Walii, w którym zwyciężyli 23 razy.

Stan finansów od momentu przejęcia Wrexham przez gwiazdy filmowe są na bardzo dobrym poziomie (jak na piąty poziom rozgrywkowy). Oczekiwania właścicieli są wysokie, już w pierwszym sezonie wymagany jest awans do League Two.

Zalety

znani właściciele

ciekawa historia

klub walijski

dobry stan finansów

dobry budżet transferowy

Wady

wymóg awansu w pierwszym sezonie

Derby County [poziom trudności: 5/5]

Ostatni z angielskich klubów w naszym zestawieniu, założony w 1884 roku z siedzibą w Derby. Dwukrotnie wygrywał tytuł mistrzowski w Anglii, pierwszy z nich z 1973 roku to sprawka legendarnego trenera Briana Clougha, który dysponując bardzo małymi środkami finansowymi zdołał pokonać w walce o prymat utytułowane i bogate Leeds. Tytuł „Przeklęta Liga” to film opowiadający o historii Clough’a.

Derby to najtrudniejszy klub do prowadzenia w naszym zestawieniu. Jego stan finansów jest w opłakanym stanie, więc nie dysponujemy środkami na transfery. Gdyby tego było mało, na klub nałożony jest „Zarząd Komisaryczny” - a Derby jest objęty zakazem transferowym.

Na tym kłopoty się nie kończą, w związku z zawirowaniami opisanymi powyżej. Na klub nałożona jest też kara dwunastu (12) ujemnych punktów ligowych. Wygrzebanie się z takiego bałaganu to prawdziwe wyzwanie dla największych wirtualnych managerów. Nowy Brian Clough - to może właśnie ty!

Zalety

prawdziwe wyzwanie, wymagające nie lada umiejętności

Wady

trudna sytuacja finansowa

odjęte punkty

brak możliwości dokonania transferów

Barcelona [poziom trudności: 3/5]

Przechodzimy w naszym poradniku do ligi hiszpańskiej, do jednego z największych zespołów piłkarskich na świecie. Dwudziestosześciokrotnego zdobywcy mistrzostwa Hiszpanii i pięciokrotnego zwycięscy Ligi Mistrzów. Barcelona, to klub instytucja, który obecnie boryka się z szeregiem rozmaitych problemów, a najważniejszym z nich jest strata żywej legendy i najlepszego piłkarza na świecie Leo Messiego.

Gra tym zespołem wymaga umiejętności na wielu płaszczyznach. Począwszy od uzdrowienia fatalnej sytuacji finansowej, która przez nieudolne działania poprzedniego prezesa doprowadziła do straty legendy, a także dużego zadłużenia. Dysponujemy zerowym budżetem transferowym, a limit płac nie pozwoli nam na zbyt wiele na rynku transferowym.

Zastaniemy w Barcelonie kilka kontuzji, a z powodów finansowych jesteśmy zmuszeni do odważnego stawiania na młodych piłkarzy. W tym miejscu jednak mamy do dyspozycji jedną z najbardziej rozpoznawalnych szkółek piłkarskich na świecicie. Musimy skupić się na szkoleniu młodych i perspektywicznych piłkarzy oraz pamiętać o umiejętnym wprowadzaniu ich do pierwszej drużyny.

Zalety

dostęp do jednej z najlepszych szkółek na świecie

kilkunastu dobrych i bardzo dobrych młodych zawodników do dyspozycji

Wady

trudna sytuacja finansowa

kilka kontuzji na początku rozgrywki

konieczność zastąpienia legendy klubu nowym wychowankiem

Athletic Bilbao [poziom trudności: 4/5]

Pozostajemy w lidze hiszpańskiej, gdzie wybraliśmy dla was jeszcze jedną ciekawą propozycje, jaką jest klub z Bilbao (największe miasto Kraju Basków) . Założony w 1898 roku jest jednym z nielicznych, który w swojej historii nie odnotował spadku z najwyższej klasy rozgrywkowej. Jest również bardzo utytułowanym zespołem, ośmiokrotnie zdobywając mistrzostwo Hiszpanii oraz wygrywając aż dwadzieścia cztery razy puchar kraju.

Jest też jednym z najbardziej konserwatywnych klubów na świecie, w którym można zatrudniać tylko piłkarzy z baskijskim pochodzeniem („z wychowankami i lokalnym wsparciem, nie potrzeba obcokrajowców”).

Stąd też w drużynie znajdziemy sporo wychowanków lub też piłkarzy z przeszłością w mniejszych lokalnych zespołach.

Polityka Athletic Bilbao na rynku transferowym ma duże przełożenie na finanse. Klub ma status bogatego ze spokojnym stanem konta. Na transfery będziemy mieli do dyspozycji około 21 milionów funtów.

Zalety

stabilne finanse

sporo pieniędzy na transfery

dużo zdolnych młodych piłkarzy

możliwość sprowadzania tylko Basków

tożsamość regionalna

Wady

konieczność bazowania na piłkarzach z wąskiego grona

konkurencyjny derbowy rywal w regionie Real Sociedad

wymagająca droga na szczyt

Dinamo Zagrzeb [poziom trudności: 2/5]

Chorwacki klub piłkarski założony w 1945 roku, posiadający bardzo dobrą szkółkę juniorów, z której wywodzi się sporo dobrych chorwackich piłkarzy. Jednokrotnie zwyciężyli w Pucharze UEFA (obecna Liga Europy) oraz są dwudziestodwukrotnym mistrzem Chorwacji. Dinamo jest co roku uważany za faworyta w walce o tytuł, a w ostatnich szesnastu sezonach aż piętnastokrotnie skończył rozgrywki na pierwszym miejscu.

Finanse zespołu są na stabilnym poziomie, ale nie będziemy dysponować dużymi środkami na transfery. Przeznaczymy maksymalnie niecałe 3,5 miliona funtów na wzmocnienia.

Musimy bazować głównie na młodym składzie i szkółce juniorów w celu wprowadzania uzdolnionej młodzieży do pierwszej drużyny. Sporym ułatwieniem będzie fakt małej konkurencji na krajowym podwórku w związku z czym będziemy mogli skupić się na europejskich pucharach, może uda się zawojować Ligę Mistrzów?

Zalety

młody skład, dobry szkółka juniorów

stabilny poziom finansów

możliwość skupienia się na europejskich pucharach

Wady

brak prawdziwej konkurencji w lidze

mało pieniędzy na transfery

RB Leipzig [poziom trudności: 1/5]

Niemiecki klub piłkarski założony przez koncern napojów energetycznych spod znaku dwóch czerwonych byków. RasenBallsport Leipzig został założony w 2009 roku i zaczynał od Oberligi (piąty poziom rozgrywek), w szybkim tempie pokonał kolejne szczeble i już w 2016 roku debiutował na boiskach Bundesligi. Drużynowa gablota z trofeami jest praktycznie pusta - co może się zmienić dzięki wam!

Koncert energetyków jest stabilny finansowo, dzięki czemu dysponujemy budżetem 17 milionów na wzmocnienia pierwszego zespołu. Do polityki klubu należy między innymi sprowadzanie młodych perspektywicznych piłkarzy za stosunkowo małe pieniądze. Klub nie zatrzymuje też na siłę swoich piłkarzy, kiedy dostanie za nich dobrą ofertę można być pewnym, że zostanie zaakceptowana.

Austriacki koncern posiada również inne zespoły, między innymi w Brazylii, Stanach Zjednoczonych oraz Austrii. Jako główny projekt mamy pierwszeństwo przy zakupie utalentowanych piłkarzy z każdego z poniższych zespołów.

Zalety

dobre finanse

sporo pieniędzy na wzmocnienia

zdrowe podejście właścicieli

sporo klubów filialnych

Wady

możliwość utraty najlepszych piłkarzy

nacisk na wynik, często niedoświadczonymi piłkarzami

niska popularność zespołu w Niemczech

Ajax Amsterdam [poziom trudności: 1/5]

Holenderski klub piłkarski założony w 1900 roku, rozpoznawalny w głównej mierze z swojej niesamowitej szkółki piłkarskiej. Ajax jest czterokrotnym zwycięzcą Ligi Mistrzów, zdobywał również inne trofea międzynarodowe. Drużyna wielokrotnie wygrywała także mistrzostwo Holandii.

Finanse zespołu są na znakomitym poziomie, na przyszłe wzmocnienia dysponujemy prawie 30 milionami funtów. Pamiętać należy, że zdecydowanie większość zawodników to piłkarze poniżej 22 roku życia. Ajax preferuje stawianie na młodych utalentowanych piłkarzy.

Zalety

dobre miejsce dla młodych piłkarzy

stabilne finanse

dużo pieniędzy na transfery

sporo bardzo dobrych młodych piłkarzy

duże zaufanie do szkółki juniorów

Wady

brak

Riga FC [poziom trudności: 4/5]

Ostatnią propozycją w naszym rankingu jest Riga z Łotwy, a zarazem całe tamtejsze rozgrywki. Jest to świeżo dodana liga grywalna przez Sports Interactive składająca się z siedmiu drużyn. My na potrzeby poradnika skupimy się właśnie, na trzykrotnym mistrzu Łotwy.

Drużyna Riga FC (w grze Ryga FK) została założona w 2014 roku, nie posiada żadnych legend, czy też gwiazd. Klub jest na tyle młody, że możemy śmiało budować jego całą historię. W ostatnich trzech sezonach sięgał po tytuł mistrza kraju.

Najciekawszym aspektem łotewskiego giganta jest fakt bardzo dobrego stanu finansów, a również bardzo wysokiego budżetu transferowego sięgającego 3 milionów funtów. Jak na poziom rozgrywek jest to naprawdę więcej niż wystarczająco. Trudno powiedzieć na jakim poziomie zdołamy sprowadzić nowych zawodników, aczkolwiek bardzo ciekawe może być budowanie tak młodego klubu praktycznie od zera i w słabej lidze.

Zalety

znakomity stan finansów

wysoki budżet transferowy

młody klub z czystą kartą

Wady