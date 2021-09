Football Manager 2022 w Xbox Game Pass już w dniu premiery!

Po długim oczekiwaniu, wreszcie otrzymaliśmy szczegóły na temat premiery najnowszej odsłony serii Football Manager. Posiadacze abonamentu Xbox Game Pass będą mieli wyjątkowe powody do radości.

fot. Sports Interactive

Studio Sports Interactive postanowiło dzisiaj podzielić się z nami nowymi informacjami na temat Football Manager 2022. Na początek najważniejsze - data premiery. W najnowszą odsłonę menadżerów piłkarskich zagramy już 9 listopada tego roku na PC, Mac, konsolach Xbox (Xbox One, Xbox Series X/S) oraz na urządzeniach mobilnych. Po raz pierwszy w historii, najnowsza część serii Football Manager będzie dostępna dla posiadaczy abonamentu Xbox Game Pass już w dniu swojej premiery! Co istotne, dotyczy to zarówno wydania na PC, jak i konsolowego.

Football Manager 2022 po raz kolejny pozwoli nam stanąć na czele wybranego klubu piłkarskiego i poprowadzić go do glorii i chwały. Pomoże nam w tym rozbudowany system transferowy czy opracowana w pocie czoła taktyka. Najnowsza odsłona serii ma przynieść ze sobą wiele usprawnień w rozgrywce i nowości. Na więcej szczegółów będziemy musieli jednak jeszcze trochę poczekać. Sports Interactive zapewnia nas, że w nadchodzących tygodniach dowiemy się wszystkiego o FM 2022.

Football Manager 2022 będzie dostępy w Polsce w naszym rodzimym języku (napisy). Jeśli złożycie zamówienie przedpremierowe na grę, to możecie liczyć na 10% zniżkę.

