Football Manager 2022 - wersja beta. Co zrobić, aby zagrać

Premiera Football Manager 2022 zaplanowana jest na 9 listopada tego roku. Wybrani gracze mogą już w tym momencie testować najnowszą produkcję Sports Interactive.

W Football Manager 2022 we wczesnym dostępie mogą zagrać wszyscy, którzy zamówili grę w przedsprzedaży. Nie jest to dobra informacja dla posiadaczy abonamentu Xbox Game Pass. Co prawda, Football Manager 2022 będzie dostępny w ramach tej usługi od dnia premiery, jednak wersja beta nie została udostępniona dla tych osób. Jedyną możliwością, aby przed premierą poprowadzić swoją drużynę do sukcesów jest właśnie zamówienie gry w przedsprzedaży.

Grę przed premierą można zamówić w wybranych sklepach.

