For Honor i inne gry przez weekend za darmo. Sprawdź szczegóły

Ruszyła kolejna edycja Free Play Days. W ramach wydarzenia, posiadacze abonamentu Xbox Live Gold mogą przez weekend przetestować za darmo trzy gry. Oferta jest ważna od dzisiaj do niedzieli.

For Honor

For Honor to stale rozwijana gra od Ubisoft Montreal. Wcielamy się w przedstawiciela jednej z trzech frakcji, The Chosen, The Legions oraz The Warborn. Trafiamy do średniowiecznego świata, w którym będziemy toczyć pojedynki w jednym z sześciu trybów gry. Rozgrywka ukierunkowana jest na zabawę sieciową.

The Survivalists

The Survivalists to przygodowa gra akcji, która zawiera w sobie elementy strategii i survivalu. Trafiamy na bezludną wyspę i musimy zrobić wszystko, aby przetrwać. Możemy grać solo lub w kooperacji z przyjaciółmi.

Super Monkey Ball Banana Blitz HD

Super Monkey Ball Banana Blitz HD to remaster wydanej w 2006 roku gry zręcznościowej. Wcielamy się w zamkniętą w szklanej kuli małpkę o imieniu AiAi. Naszym zadaniem jest odebranie bananów największemu wrogowi AiAi, Kapitanowi Crabuchinowi.

