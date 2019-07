For Honor - poznaliśmy nowego bohatera. Hulda nadciąga!

Ubisoft właśnie ujawnił nową postać, która zawita do gry For Honor wraz ze startem trzeciego sezonu.

For Honor zadebiutowało w 2017 roku i po dziś dzień jest wzbogacane o nową zawartość. Ubisoft ujawnił właśnie, że wraz ze startem trzeciego sezonu, który powinien wystartować za około miesiąc, do gry zawita nowa bohaterka - Hulda Jormungandr, która wzmocni frakcję wikingów.

Opublikowany materiał zdradza nam, że Hulda w walce dzierżyć będzie wielki dwuręczny młot. Co ciekawe nowy bohater (już 25 w For Honor) będzie dostępny zarówno w wersji żeńskiej, jak i męskiej. Niestety oprócz krótkiej zajawki, nie otrzymaliśmy dzisiaj żadnych dodatkowych informacji na temat nowej wojowniczki. Pełne przedstawienie postaci odbędzie się już w najbliższy czwartek - 25 lipca, podczas transmisji - Warrior's Den. Wtedy też powinniśmy poznać wszystkie szczegóły dotyczące kolejnego sezonu w For Honor, w tym te dotyczące nowych map czy zmian w balansie postaci (ze szczególnym uwzględnieniem bohaterów takich jak: Nobushi, Shinobi oraz Orochi).

For Honor jest obecnie dostępne na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Jeśli chcecie sięgnąć po Huldę przed innymi graczami to musicie dodatkowo nabyć przepustkę sezonową z trzeciego roku gry.

źródło: Ubisoft