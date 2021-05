Ford stawia na Amazon Alexa! Aktualizacja aut w drodze

Ford podpisał sześcioletnią umowę z Amazonem. Jej skutki odczujemy na naszych drogach już jesienią tego roku. Co się zmieni w systemie inforozrywki Ford Sync?

Ford przez wiele lat współpracował z firmą Microsoft, która pozwala tworzyć pierwsze wersje systemu operacyjnego Sync. Teraz nadszedł czas na umowę z innym gigantem technologicznym. Amerykański koncern motoryzacyjny podpisał dziś sześcioletnią umowę partnerską z Amazonem.

Ford Sync 4

W ramach współpracy obie firmy będą rozwijać nowe funkcje i umiejętności asystenta głosowego Alexa. Samochody Forda z wbudowanym asystentem od Amazonu mają być konkurencją dla Android Automotive, które dostępne jest już w pierwszych pojazdach (Volvo XC40 Recharge).

Jesienią tego roku na drogach pojawią się pierwsze pojazdy z systemem infrorozrywki Sync 4. Po aktualizacji oprogramowania układowego asystent zostanie wbudowany w pojazd. Obecnie do działania Alexy konieczny jest smartfon z aplikacją AppLink.

Ford twierdzi, że Amazon Alexa to świetny dodatek do nowoczesnego, inteligentnego auta. Asystent pozwoli wyszukać najbliższy serwis lub stację benzynową. Alexa przekaże również informacje o aktualnej sytuacji głosowej oraz będzie zarządzać odtwarzanymi multimediami. Cały system wraz z czasem nauczy się upodobań kierowców danego auta.

Interfejs Amazon Alexa w Ford Sync 4

Amazon Alexa umożliwi otwieranie i zamykanie auta, a także odpalanie lub gaszenie silnika.

Pierwszymi autami, które otrzymają Amazon Alexa są Ford F150, Bronco, Edge oraz Mustang Mach E.

Amazon Alexa w aucie to ciekawy pomysł, ale niestety nie mamy dobrych wiadomości dla polskich konsumentów. W przeciwieństwie do Asystenta Google, Amazon Alexa nie obsługuje języka polskiego. Nic nie zapowiada również rychłego dodania naszej wersji językowej. Na szczęście od 2023 roku auta Forda otrzymają Androida Automotive. Oznacza to, że za dwa lata skorzystamy nie tylko z Amazon Alexa, ale także z Asystenta Google.

Źródło: Yahoo!.com