Forspoken – 5 powodów, dla których warto zagrać w nowe RPG od Square Enix

Już niebawem premiera długo oczekiwanej gry Forspoken. Jeśli zastanawiacie się, czy warto w nią zagrać, to mamy dla was 5 powodów, które mogą was do tego przekonać.

Spis treści

Forspoken to najnowsza produkcja od Luminous Productions oraz Square Enix i jednocześnie jeden z dwóch wielkich tytułów wydawcy, zaplanowanych na ten rok (obok Final Fantasy XVI). Ten RPG-akcji przenosi nas to wyjątkowego świata fantasy - Athii, w którym kluczową rolą odgrywa magia i… parkour (jeszcze do tego dojdziemy).

O Forspoken po raz pierwszy usłyszeliśmy w 2020 roku. Pierwotnie tytuł miał się ukazać pod koniec ubiegłego roku, ale tuż przed premierą Square Enix zdecydowało się przenieść debiut na początek 2023 r. Nie da się ukryć, że był to m.in. zabieg taktyczny. Z jednej strony japoński producent chciał uniknąć konfrontacji z wielkimi premierami z końcówki roku, jak choćby God of War: Ragnarok, z drugiej, z miejsca sprawił, że Forspoken nosi miano największej premiery w styczniu 2023 roku.

Zobacz również:

Athię odwiedzimy już 24 stycznia. Jeśli jesteście ciekawi, czym wyróżnia się nowy tytuł od Square Enix, to przedstawiamy wam 5 powodów, ale których warto zagrać w Forspoken.

Fabuła Forspoken inspirowana sagami Harry Potter i Opowieści z Narnii

Historia Forspoken przedstawia nam losy młodej, 21-letniej dziewczyny z Nowego Jorku. Frey Holland – bo o niej mowa, wydaje się zwyczajną, wiodącą normalne życie, osobą. Wszystko zmienia się jednak gdy przy pomocy tajemniczego portalu, przenosi się z naszego świata do fantastycznej Athii. Nasza bohaterka szybko odkrywa, że Athia jest nie tylko piękna, ale i niebezpieczna.

Główna bohaterka Forspoken zostanie przeniesiona z Nowego Jorku do magicznego świata Athia

Nie da się ukryć, że już opis fabuły Forspoken przywodzi nam myśl klasyczne historie opowiedziane choćby w Opowieściach z Narnii czy sadze o Harry'm Potterze. Czy to źle? Absolutnie nie, bo jak się wzorować, to przecież na najlepszych. Zresztą, twórcy nie ukrywają, że historia Forspoken ma być niezwykle „filmowa”. Forspoken z Harrym Potterem łączy jeszcze jedno, a mianowicie Magia.

Parkour-magic… że co proszę?

Frey wkrótce po przejściu przez magiczny portal odkrywa, że w Athii może korzystać z szerokiej gamy magicznych zaklęć – od defensywnych, przez wspierające po niezwykle ofensywne. Bazujące na siłach żywiołów zaklęcia mają pomóc naszej bohaterce w przetrwaniu w Athii. To jednak nie jedynie nowe zdolności, jakie zyskała Frey. Magiczne siły wzmocniły protagonistkę Forspoken również pod względem fizycznym. Tak zwany „parkour-magic” pozwala jej szybciej biegać, skakać na duże odległości czy błyskawicznie wspinać się po niemal pionowych ścianach.

Parkour-magic to również esencja rozgrywki w Forspoken. Twórcy gry podkreślają bowiem, że magia przesiąka każdy element produkcji i jest wykorzystywana nie tylko podczas walki, ale również eksploracji. Co więcej, jest nie tylko skuteczna, ale również niezwykle efektowna.

Forspoken ma nam zapewnić niezwykłą eksplorację świata dzięki "parkour-magic"

Forspoken to techniczny majstersztyk

Forspoken od pierwszych zapowiedzi prezentował się naprawdę zacnie od strony technicznej. Do premiery gry pozostało już zaledwie parę dni i śmiało możemy potwierdzić, iż dotychczasowe materiały promocyjnie nie odbiegały mocno, od tego, co zobaczymy na naszych konsolach i komputerach. Warto tu bowiem podkreślić, że choć Forspoken powstawało z myślą o PS5, to gra trafi równocześnie również na PC. Niestety, posiadacze Xbox'ów i konsol od Nintendo w Forspoken nie zagrają.

Czy ograniczenie liczby platform wyjdzie grze na dobre? Według jej twórców – tak. Teppei Ono – jeden z głównych deweloperów Forspoken w Luminous Productions, stwierdził, że to właśnie moc PlayStation 5 pozwoliła na urzeczywistnienie wielu rozwiązań. Na szczególną uwagę zasługuje tu dysk SSD w konsoli Sony, który sprawia, że czasy ładowania w Forspoken będą wyjątkowo krótkie. W większości wypadków trwać będą one zaledwie 1 sekundę.

Forspoken wygląda pięknie, a to dzięki zastosowaniu silnika Unreal Engine 5

Jedna z pierwszych dużych produkcji na Unreal Engine 5.

Od efektów zaklęć przez animacje po prezentację świata – Forpsoken ma prezentować absolutnie najwyższą, wręcz niespotykaną dotąd jakość. Jak to możliwe? Otóż produkcja studia Luminous Productions to jedna z pierwszych wysokobudżetowych gier na rynku, które powstały na Unreal Engine 5. Najnowsza wersja najpopularniejszego silnika graficznego ma zapewnić nam niespotykane dotąd doznania. Coś w tym musi być, bowiem coraz więcej deweloperów zapowiada całkowite przejście na Unreal Engine 5, wśród nich jest choćby CD Projekt RED. Warto tu przypomnieć, że wszystkie realizowane obecnie projekty (wyjątkiem jest tu dodatek Phantom Liberty do Cyberpunk 2077) są tworzone na silniku firmy Epic.

Jednak już teraz, dzięki Forspoken właśnie, będziemy mieli okazję na własne oczy przekonać się, o co tyle szumu i czy Unreal Engine 5 faktycznie spełni pokładane w nim nadzieje.

RPG pełną gębą

Forspoken to połączenie gry akcji i RPG, przy czym fani tych drugich nie powinni być rozczarowani. Obok trudnych wyborów moralnych i wielowątkowej fabuły możemy liczyć na rozbudowane system pozwalające nam na rozwój i spersonalizowanie swojej Frey. Każdą zdolność czy zaklęcie głównej bohaterki będziemy mogli rozwijać i zmieniać, dopasowując do naszego stylu rozgrywki. Nie zabraknie również systemu rzemiosła i rozbudowanego ekwipunku. W grze regularnie będziemy natrafiać na przedmioty, takie jak np. jak naszyjniki czy płaszcze o różnych statystykach i właściwościach.

Athia - świat, który będziemy przemierzać w Forspoken jest tak naprawdę jednym z bohaterów opowieści

Obok Frey Holland, kluczową rolę w fabule Forspoken odegra również że sama Athia – czyli fantastyczny świat, w którym toczy się główna rozgrywka. Frey, a wraz z nią – my, poznajemy Athię w ogromnym kryzysie. Ta niegdyś piękna i spokojna kraina została nawiedzona przez niszczycielską zarazę, która wypacza zarówno zwierzęta, jak i ludzii, zmieniając ich w potwory. Na domiar złego 3 bezwzględne czarodziejki zwane Tantas rządzą pozostałościami po niedawnym świecie. Forspoken oferuje nam w pełni otwarty świat wypełniony aktywnościami i tajemnicami. Ma on imponować nie tylko rozmiarami, ale również swoim zróżnicowaniem. Jest to szczególnie istotne ze względu na parkour-magic, który pozwoli nam na eksplorację Athii.