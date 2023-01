Forspoken - wymagania sprzętowe na PC. Jaka karta graficzna wystarczy?

Premiera gry Forspoken już wkrótce. Zastanawiasz się, jakie będą wymagania sprzętowe na PC? My też.

Premiera gry Forspoken zaplanowana jest na 24 stycznia. Za niespełna dwa tygodnie tytuł trafi na konsole PS5 oraz na komputery osobiste. Co ciekawe, dotąd nie są znane oficjalne wymagania sprzętowe.

Co prawda w sieci pojawiają się przewidywania co do tej kwestii, jednak wolimy poczekać na oficjalne informacje od dewelopera. Kiedy tylko te się pojawią, zaktualizujemy ten artykuł.

Forspoken - wymagania sprzętowe na PC

Minimalne

System - 64-bit

- 64-bit Procesor - brak oficjalnych informacji

- brak oficjalnych informacji Karta graficzna - brak oficjalnych informacji

- brak oficjalnych informacji RAM - brak oficjalnych informacji

- brak oficjalnych informacji Dysk - brak oficjalnych informacji

Rekomendowane

System - 64-bit

- 64-bit Procesor - brak oficjalnych informacji

- brak oficjalnych informacji Karta graficzna - brak oficjalnych informacji

- brak oficjalnych informacji RAM - brak oficjalnych informacji

- brak oficjalnych informacji Dysk - brak oficjalnych informacji

Fabuła Forspoken zabierze nas do fantastycznej krainy o nazwie Athii. Wcielimy się w postać Frey, która trafiła tutaj w niejasnych okolicznościach ze współczesnego Nowego Jorku. Athia, niegdyś szczęśliwa i piękna kraina została zepchnięta na skraj przepaści na skutek działania zarazy o nazwie The Break. Zamieniła ona zwierzęta i ludzi w krwiożercze bestie. Co więcej, Tanty rządziły dotąd sprawiedliwie, jednak zmieniły się tyranów. Nasza bohaterka musi zmierzyć się z zarazą i władczyniami, aby móc wrócić do swojego świata.