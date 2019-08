Fortnite Champion Series rusza 17 sierpnia

Waz z Sezonem X zaczyna się Fortnite Champion Series - seria turniejów z trwałym rankingiem, który umożliwi graczom śledzenie postępów na drodze do mistrzostwa sezonu w każdym regionie serwerów. Trybem gry, wybranym na inaugurację Fortnite Champion Series, będą trójki.

Akcja rozpocznie się 17 sierpnia. Przez kolejne pięć tygodni zespoły będą walczyć w każdą sobotę i niedzielę o nagrody z przypisanych pul, jak również o szansę zakwalifikowania się do Mistrzostw Sezonu X. Najlepsze zespoły z każdego regionu zmierzą się ze sobą 20, 21 i 22 września i wyłonią regionalnych mistrzów sezonu X. Jaka jest stawka? Każda impreza będzie mieć osobną pulę nagród. Łącznie w trakcie pierwszego Fortnite Champion Series rozdane zostaną jako nagrody miliony USD. Będą także inne okazje, by regularnie rywalizować w ramach mniejszych turniejów tygodniowych. Od 21 sierpnia w środy i czwartki będą organizowane jednodniowe Solo Cash Cups. Środowy Wednesday Cup przeznaczony jest dla wszystkich, którzy w trybie Areny dotarli do dywizji profesjonalnej i wyższych, a czwartkowy Thursday Cup wymaga graczy z dywizji mistrzowskiej. Od 23 sierpnia co piątek odbywać się będą Trios Cash Cups.

Na tym nie koniec nowości. Pojawi się również Fortnite Spotlight - to zaplanowana seria turniejów, które mają spopularyzować imprezy organizowane przez oddanych, utalentowanych i kreatywnych twórców treści do Fortnite z całego świata. Więcej informacji na ten temat ma zostać opublikowanych w najbliższym czasie.