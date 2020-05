Fortnite – Epic Games banuje gracza na 4 lata, ale nie obyło się bez kontrowersji

Młody gracz z Brazylii otrzymał zakaz gry w Fortnite na cztery lata, decyzja wzbudza sprzeciw społeczności.

Fortnite to jedna z najpopularniejszych gier Battle Royale na rynku. Sporą część graczy stanowią osoby niepełnoletnie, w tym poniżej trzynastego roku życia. Właśnie ze względu na najmłodszych użytkowników, twórcy gry – studio Epic Games, wprowadziło dodatkowe zasady. Według regulaminu, osoby poniżej trzynastu lat nie mogą brać udziału w rozgrywkach, w których przewidziane są nagrody pieniężne, a w przypadku rywalizacji bez takich nagród, wymagana jest zgoda opiekuna lub rodzica. W związku z "naruszeniem" tych zapisów, studio Epic Games nałożyło właśnie jeden z najdłuższych banów w historii gry.

Sprawa dotyczy dziewięciolatka z Brazylii, posługującego się nickiem - Zenon. Znacząca jest w tym wypadku m.in. długość zakazu – 1460 dni, czyli dokładnie 4 lata, co oznacza, że chłopiec będzie mógł powrócić do gry dopiero po ukończeniu 13 roku życia. Zenon brał wcześniej udział w rozgrywkach z nagrodami pieniężnymi, za co został już ukarany i to zaledwie kilka dni przed obecną sytuacją. Teraz z kolei, został zbanowany za udział w rywalizacji w trybie Areny, gdzie nie ma gratyfikacji finansowej. Problem polega na tym, że posiadał on zgodę ojca, który w momencie nałożenia kary, osobiście towarzyszył synowi podczas rozgrywki.

Decyzja Epic Games spotkała się ze sprzeciwem ze strony społeczności, domagającej się zniesienia niesprawiedliwej kary. W ciągu zaledwie 12 godzin, na serwisie Twitter pojawiło się około 91 tysięcy wiadomości z hashtagiem "FreeZenon". Sprawa budzi dodatkowe zastrzeżenia, tym bardziej, że twórcom gry zdarzało się już faworyzować jednych graczy, kosztem innych. Na przykład, w zeszłym roku dwóch profesjonalnych graczy Fortnite, za oszustwa podczas turnieju Fortnite World Cup, zostało zawieszonych na zaledwie dwa tygodnie, tymczasem dziewięciolatek z Brazylii, pomimo braku naruszenia przepisów, aż na cztery lata.

źródło: gamerant.com