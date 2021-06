Fortnite - Epic Games ogłosiło pierwszy event w 7 sezonie

Epic Games postanowiło ogłosić pierwsze wydarzenie w 7 sezonie Fortnite. Chodzi o wielką imprezę, która odbędzie się na Believer Beach. Nie wiadomo zbyt wiele na temat samego wydarzenia, ale możemy się spodziewać jakiejś aktywności obcych. Całość ma się odbywać w konwencji imprezy powitalnej dla kosmitów, co sugeruje plakat udostępniony przez twórców.

Event wystartuje we wtorek, 22 czerwca o godzinie 15:00 czasu polskiego.

???? YOU'RE INVITED ????



Save the Date!



Event: Cosmic Summer Celebration

When: June 22 at 9AM ET

Where: Believer Beach



Please reply YES or NO to this invitation.

???????????? pic.twitter.com/DQLDMFDMtf