Fortnite - Epic Games pokazuje kolejne nowości z 7 sezonu

Od startu 7 sezonu Fortnite dzielą nas już tylko godziny. Epic Games opublikował dwa teasery, które pokazują kolejne czekające nas nowości.

W piątek informowaliśmy o pojawieniu się zwiastuna 7 sezonu Fortnite, który zakończył spekulacje i potwierdził obecność obcej cywilizacji w nadchodzącym okresie. Teraz Epic Games zgodnie ze swoją tradycją wypuszcza kolejne zwiastuny, które odkrywają nowe karty.

Bardzo ciekawym zabiegiem ze strony Epic Games jest publikowanie nowych materiałów, i stawianie się w roli obcych, którzy patrolują świat Fortnite. Kosmici teraz komentują niektóre ze swoich odkryć. Na pierwszym zwiastunie możemy zobaczyć karton mleka, zabawkę Fishtick oraz broń, której do tej pory nie widzieliśmy. Dwa pierwsze przedmioty mogą być dostępne w postaci zawieszek na broń i nie mieć żadnych praktycznych zastosowań poza względami czysto estetycznymi. Jeśli chodzi o broń, bardzo prawdopodobne, że jest to obca technologia, którą kosmici przywieźli ze sobą do świata Fortnite i będzie dostępna w trybie Battle Royal.

Catalog Entry #437-887



The creatures of the Island seem to use this strange, flimsy holding device to consume their… bone modification liquid?



Fascinating indeed.



Full data upload - 6.8.2021 pic.twitter.com/VJjBro5Jja — Fortnite (@FortniteGame) June 5, 2021

Kolejny zwiastun który się pojawił jest jeszcze nieco bardziej tajemniczy. Widzimy na nim znaną już wcześniej broń o nazwie Pulsar 9000, więc nadal będzie dostępna w grze. Jednak najciekawszym elementem tego obrazka są okulary w czarnej oprawce. Mogłoby się wydawać, że jest to kolejny dodatek estetyczny, gdyby nie podpis.

Po umieszczeniu na twarzy, to dziwne plastikowe urządzenie wydawało się sprawiać, że wyglądamy na nie do poznania. Wymagane dalsze testy.

Od razu nasuwają się skojarzenia ze słynnym superbohaterem z uniwersum DC. Superman po zrzuceniu swojego stroju i przeobrażeniu się ponownie w postać Clarka Kenta zakładał okulary w czarnych oprawkach i nikt nie był w stanie skojarzyć go z bohaterem ratującym świat. Być może w Fortnite dostaniemy skórkę Supermana. Jest to bardzo prawdopodobne.

Catalog Entry #407-740



When placed onto the face this strange plastic device seemed to make us appear as unrecognizable.



More testing required.



Full data upload - 6.8.2021 pic.twitter.com/KXGykzgO7S — Fortnite (@FortniteGame) June 6, 2021

Nie dostaliśmy jeszcze żadnych informacji związanych z uprowadzeniami graczy. Możliwe, że obcy przeprowadzili na nich jakieś badania, a efekty ich pracy poznamy wkrótce w nowym zwiastunie.