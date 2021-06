Fortnite - Epic Games pracuje nad nowymi funkcjami ekwipunku

Jeden z najsłynniejszych i obdarzonych największym zaufaniem leakerów Fornite, Hypex, poinformował, że Epic Games pracuje nad możliwością sortowania przedmiotów w ekwipunku według własnych preferencji. Byłaby to bardzo przydatna funkcja, szczególnie teraz, kiedy w 7 sezonie otrzymaliśmy do dyspozycji całą masę nowego uzbrojenia. Sortowanie manualne może zajmować zbyt dużo czasu, a przecież wiemy, że Fortnite jest grą dość dynamiczną. Na czym dokładnie miałyby polegać zmiany?

Epic is most likely working on a setting to automatically place items types in the slot that you want, for example when you pick up a shotgun it'll automatically place it in slot #3 or whichever you want. A "Preferred Slot Item Type" feature is being worked on since 17.00!