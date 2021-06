Fortnite - Harry Kane i Marco Reus zawitają do gry

Już niebawem w Fortnite będą dostępne dwie nowe skórki gwiazd piłki nożnej. Pojawią się w ramach serii ikon i będą do kupienia w sklepie z przedmiotami Fortnite.

Epic Games oficjalnie ogłosiło, że 11 czerwca do gry Fortnite zostaną dodane dwie skórki gwiazd światowego futbolu. Będzie to kapitan reprezentacji Anglii Harry Kane, oraz były klubowy kolega Roberta Lewandowskiego, czyli Marco Reus. Obaj piłkarze dostaną swoje skórki w ramach serii ikon, która przedstawia sylwetki gwiazd.

Będą one dostępne do kupienia od 11 czerwca w oficjalnym sklepie Fortnite w dwóch wariantach. W pakiecie Kane & Reus, lub każdego z osobna. Nie została jeszcze podana cena, jednak można się spodziewać, że będzie to podobnie jak w przypadku wcześniejszych tego typu produktów, czyli okolice 1500-2000 V-dolców.

Skórki będą zawierały także ozdoby na plecy oraz specjalne emotikony. Dla Kane'a będzie to HurriKane i Back Bling, natomiast dla Marco Reusa, Marcinho i Back Bling.

Nowości zostaną udostępnione z okazji zbliżającego się pucharu Fortnite UEFA EURO 2020, który rozpocznie się 16 czerwca i potrwa dwa dni. Turniej będzie podzielony na dwie rundy, po jednej każdego dnia.