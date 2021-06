Fortnite - Podłoga to lawa. Popularny tryb wraca do gry

Do Fortnite wrócił popularny tryb. Tym razem przeznaczony jest dla par.

Do Fortnite powrócił popularny tryb. Nazywa się "Podłoga to lawa" i zasadami nawiązuje to znanej dziecięcej zabawy. W tym przypadku jednak lawa jest prawdziwa i zagraża graczom znajdującym się na wyspie. Rozgrywka przebiega w standardowy sposób, tyle że z czasem lawa pokrywa coraz większą powierzchnię mapy. Twórcy tak tłumaczą zasady:

Nie dotykaj lawy

Z czasem przybywa materiałów budowlanych

Patrz punkt pierwszy

Floor is Lava Duos is out Now! pic.twitter.com/pJdslYIC5u — HYPEX (@HYPEX) June 29, 2021

Zasady trybu "Podłoga to lawa"

"Podłoga to lawa" przeznaczone jest dla dwójek. Tryb można wybrać w menu, przed rozpoczęciem meczu.

