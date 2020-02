Fortnite: Puma Kassandra wraca do gry na życzenie graczy

Ale to nie jedyna nowość, jaka będzie wprowadzona w popularnej grze sieciowej. Jak zawsze w Fortnite, mamy kilka nowych elementów.

Puma Kassandra pojawi się w sklepie okolicznościowym od godz. 1:00 29 lutego i będzie dostępna aż do 4 kwietnia. Co potrafi? Przy proficie standardowym użycie Burzy Kunai umożliwia lewitację przez 4 sekundy oraz zwiększa obrażenia o 40% w trakcie lewitacji. W proficie dowódcy obrażenia te zwiększają się aż do 140%! Ale przy proficie drużynowym umożliwia także pomoc, stanowiąc źródło bioenergii - za każdego bohatera z co najmniej 3 gwiazdkami odzyskujesz osłonę w ilości 0,2% utraconej energii.

Upadły Strażnik Miłości to druga postać, która pojawi się w Fortnite. Będzie dostępny w tym samym terminie, co Puma, a jakie ma właściwości? Główna to Paliwo Dla Poległych - dzięki niej w proficie standardowym likwidacje przywracają 6 pkt. energii w ciągu 3 s., a w dowódcy jest to 18 pkt. energii w ciągu 3 sekund. W obu przypadkach czas trwania odnawia się przy kolejnych likwidacjach.

Wyzwania tego tygodnia to Mgielne Kokony oraz Kosmiczne skały. W pierwszym należy likwidować kokony - jeśli się to nie uda, można spodziewać natarcia silniejszych wrogów. W drugim - można spodziewać się niespodziewanych deszczów meteorytów.

Źródło: Fortnite