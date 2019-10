Fortnite: Rozdział 2 wystartował!

Czarna dziura znikła, Fortnite powrócił z nową zawartością. Zobacz, co przygotowano dla graczy!

Epic Games zaskoczyło miłośników Fortnite i od dziś mamy do czynienia z następną generacją popularnego tytułu. Najważniejsza nowość to całkowicie nowa wyspa z 13 rozbudowanymi lokacjami. Dodano zabawy z wodą - pływanie, wędkowanie, motorówki i inne atrakcje, a na polu walki przyda się Bandażowa Bazooka. Jest to jedna z licznych nowych broni, a cała walka została usprawniona - można chować się w śmietnikach, stogach, strzelać w baki pojazdów i wybuchowe beczki, aby wywołać eksplozję, która zmiecie przeciwników. Trailer zachęcający do wejścia do gry prezentuje się następująco:

Co jeszcze nowego? Praktycznie wszystko - karnet bojowy, system awansów, medale, siedem strojów z rozmaitymi alternatywami i wiele, wiele więcej. Z pewnością miłośnicy Fortnite spędzą długie godziny, zanim odkryją wszystkie nowości przygotowane przez producenta. Sezon1 Rozdziału2 zaczął się dzisiaj i potrwa aż do 12 grudnia. Czy Rozdział 2 zyska taką sama popularność, jak poprzednik? Jak na razie nie ma żadnych opinii, jednak z pewnością już w tym tygodniu pojawi się ich mnóstwo.