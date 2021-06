Fortnite - UFO przesuwa się nad wyspę. Szykuje się atak?

Od rozpoczęcia 7 sezonu Fortntie, Epic Games nie zwalnia ani na chwilę, i co kilka dni do gry trafiają nowe elementy. Niedawno otrzymaliśmy możliwość dostania się na pokład ogromnego statku matki, który wisi nad wyspą. Okazuje się, że główny pojazd UFO zmienia swoją pozycję i w ciągu kilku ostatnich dni coraz bardziej przesuwa się nad wyspę.

The Mothership's Location as of Today! pic.twitter.com/edTOJ48t5s