Fortnite: Złamane Serce, Gry Wojenne i Dziarski Jastrząb

Co nowego w Fortnite? Podsumował to trafnie Major Oswald: „Rekruci! Nadciąga burza miłości!” A co to oznacza w praktyce?

Major Oswald oznacza, że do Fortnite wracają Gry Wojenne, a co za tym idzie - zadanie dzienne oraz tygodniowe. Wśród zysków za ich wykonywanie znajdują się materiały do ewolucji, talony, profity, a także złoto i sztandary. A dzisiaj punkt ósma rozpocznie się operacja "Złamane Serce" - pod dowództwem Majora należy powstrzymać Burzę Miłości, a jeśli uda się pokonać najsłynniejszego wroga bazy głównej, nagrodą jest odblokowanie Farrah o Kamiennym Sercu. Co daje? Strzela Strzałami Amora. Przy proficie standardowym strzały rozpryskują się, zadając 20% obrażeń 3 pobliskim celom, przy dowódcy rozpryskują się, zadając 60% obrażeń 5 pobliskim celom. Farrah 22 lutego w sklepie okolicznościowym pojawia się Dziarski Jastrząb. Jest to postać, która uderza Absolutnym Oszołomieniem. Przy proficie standardowym strzały z Lewej i Prawej mają 37,5% szansy na ogłuszenie celu na 2 s., przy dowódcy - szansa wzrasta na 37,5% i zwiększa obrażenia o 100%. Będzie dostępny do 4 kwietnia. W takim samym okresie można nabyć Łuk Śpiew Miłości - ogłusza cel na 10 sekund, co przerywa trafienie celu z broni. Uwaga - efekt nie działa na bossów, ani na wrogów, którzy niedawno zostali zauroczeni. Co poza tym? Wprowadzone zostały drobne zmiany następujących broni: Retro-SF, Neonowy LKM, Neonowa broń szturmowa, Instrumencik Śmierci, Porażacz. Zwiększono także zasięg wielu pułapek, w tym przeciwlotniczej.