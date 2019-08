Fortnite - aktualizacja 10.00

Nowy sezon, nowy karnet bojowy. 100 poziomów, ponad 100 nowych nagród.

W sezonie X czas zakrzywia się, a Punkt Zerowy traci stabilność. Niezależnie od tego, czy z nostalgią wspominacie przeszłość, czy też nie możecie doczekać się przyszłości, w całym sezonie na odkrycie czeka mnóstwo atrakcji! Na wyspie zaczynają pojawiać się lokacje, które były uważane za zaginione, jednak teraz wyglądają zupełnie inaczej… Wsiadajcie do busa bojowego, wskakujcie do akcji i wypatrujcie nowych pojazdów dostępnych w sezonie X – mechów BRUTALI! Te bezlitosne maszyny z impetem wpadają na wyspę, gdy tylko odleci bus bojowy. Każdy z mechów mieści dwóch współpracujących ze sobą graczy, a zatem wspólnie z towarzyszem wskakujcie do środka, załadujcie broń i ruszajcie do walki! W sezonie X można będzie podarować znajomemu karnet bojowy! Funkcja dostępna na wszystkich platformach (pomiędzy regionami mogą wystąpić różnice czasowe) do 15 sierpnia. Twój pierwszy zakup zawiera również unikatowe pudełko, którego możesz używać do przesyłania prezentów ze sklepu.

Misje to serie celów tematycznych, za wykonanie których gracze otrzymują nagrody. Gdy to zrobicie, zgarniecie gwiazdki bojowe, PD i wyjątkowe elementy kosmetyczne. Posiadacze karnetu bojowego każdego tygodnia będą mieli dostęp do nowej misji tygodniowej z nagrodami. Misje okresowe są dostępne dla wszystkich graczy - wyzwania dnia zostały zastąpione przez misje okresowe. Każda misja okresowa zawiera cele, które gracze będą poznawać stopniowo przez cały tydzień. Codziennie w grze pojawia się jeden z nich, nawet jeżeli danego dnia nie zalogujecie się do Fortnite. Po 7 dniach misja znika z gry, pamiętajcie więc, aby wykonać wszystkie cele aktywnej misji tygodnia przed końcem ostatniego dnia! Każdy kolejny tydzień to nowa misja okresowa. UWAGA: Wszystkie wyzwania, które dotychczas można było ukończyć wykonując wyzwania dnia, teraz można zaliczyć dzięki celom misji okresowych.

Nastąpiła aktualizacja trybów Areny! Sezon rozpoczyna się areną dla pojedynczych graczy i trójek. Rozgłos ulegnie wyzerowaniu na początku sezonu X, a jego miejsce zajmie nowy system punktacji. 10 dywizji – zwiększony wartości punktowe, lecz system postępów powinien pozostać taki sam. Dobieranie graczy w trybie Areny nadal bazuje na wskaźniku Rozgłosu. Gracze w wyższych dywizjach mogą być zmuszeni do dłuższego oczekiwania, by system mógł zapewnić grę o odpowiedniej jakości.

Zaawansowany sterownik burzy

Tryb Kreatywny otrzymał zaawansowany sterownik burzy - teraz możecie symulować burzę z dziesiątej fali Battle Royale lub stworzyć własną, wieloetapową burzę. Zaawansowany nadajnik burz pozwala na dostosowanie konkretnych faz lub ustawienie liczby faz zaawansowanego sterownika burzy. W obrębie strefy rozbrojenia gracze nie mogą strzelać z broni, uderzać kilofem, rzucać granatami ani używać przedmiotów. Dodano wyspę siatki – jest to płaska wyspa pokryta siatką kwadratowych pól, które służą do odmierzania odległości przy budowie. Białe pole oznacza środek wyspy. Cała wyspa leży tuż nad oceanem, by zapewnić graczom jak najwięcej przestrzeni na budowę.

Pełna lista zmian znajduje się na oficjalnym blogu gry.