Fortnite - aktualizacja 11.30

Fortnite doczekało się kolejnej aktualizacji oraz specjalnego wydarzenia - zostaną zaprezentowane niepublikowane dotąd ujęcia z filmu „Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie”!

Najważniejsza aktualizacja w Fortnite to wprowadzenie funkcji podzielonego ekranu - jednak producent zastrzega, że funkcja ta jest dopiero w fazie "wczesnej wersji" i może jeszcze nie do końca działać poprawnie. Dla użytkowników mobilnych dodano możliwość podejrzenia oferty sklepu przed wczytaniem się gry, a wszyscy gracze mogą cieszyć się zwiększonym limitem przekazywania prezentów ze sklepu - teraz można wykonać tę czynność 5 razy dziennie. W samej rozgrywce łatwo zauważyć, że ilość amunicji pokazana jest w formie graficznej, zamiast - jak dotąd - paska.

W sobotę, 14 grudnia, o godz. 20:00 odbędzie się w Karkołomnym Kinie wydarzenie na żywo - Gwiezdne Wojny: The Rise of Skywalker. Niepublikowane w filmie sceny przedstawi tam osobiście reżyser - J.J. Abrams. To prawdziwa gratka dla fanów "Gwiezdnych wojen".

Ponadto w grze poprawiony został szereg błędów, m.in. "naprawiono związany z częścią drzew i metalowych ogrodzeń nie dających w trybie Areny właściwego przyrostu materiałów." Cała lista zmian znajduje się na tej stronie.