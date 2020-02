Fortnite - aktualizacja 11.5

Jedna z najpopularniejszych gier battle royale na świecie została dzisiaj zaktualizowana. Pojawia się dzięki temu m.in. nowe wydarzenie.

Fortnite w aktualizacji 11.50 wprowadza system fizyki Chaos, który wchodzi w skład silnika Unreal Engine. Ma on znacznie urealnić oddziaływania fizyczne podczas rozgrywek, zwiększając przyjemność płynącą z zabawy. Co ważne, a o czym informuje Epic Games: 'W momencie wprowadzenia silnika naszym celem jest to, by w Fortnite nadal grało się zgodnie z waszymi oczekiwaniami. Będziemy uważnie śledzić komentarze na temat ewentualnych błędów, przesyłane przez narzędzie do zgłaszania uwag w grze". Narzędzie to prezentuje poniższy filmik:

Co poza tym? Przywrócono panel skokowy w trybach bez rywalizacji, naprawiono błąd powodujący, że gra nie zapisywała wykonanego wyzwania „Przeszukaj skrzynie w jednym meczu” (z wyzwań Narodziny chaosu), wycofano możliwość wymiany w trybach z rywalizacją, a także naprawiono bug powodujący nieprawidłowe zapisywanie postępów w w wykonywaniu wyzwania „Zdobądź złote medale zbieracza”. Gracze korzystający z systemu iOS nie będą mieli już problemem z aktywowaniem się menu urządzenia przy wciskaniu przycisków ekwipunków - błąd ten został usunięty. Poprawek doczekały się także konta graczy konsolowych.