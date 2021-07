Fortnite - aktualizacja 17.20 już w grze. Co nowego?

Jesteśmy już na półmetku 7 sezonu Fortnite. Dopiero dzisiaj w grze pojawiła się nowa aktualizacja. Było to spowodowane przerwą urlopową w Epic Games. Sprawdźmy, co nowego zostało dodane wraz z update oznaczonym numerem 17.20.

Pojawił się nowy pakiet skórek z serii Ikon dla Bugha. Będzie można je kupić w sklepie Fortnite. Powiązany jest z tym także turniej, który odbędzie się 28 lipca. W ogłoszeniu Epic Games możemy przeczytać:

Zobacz również:

Został przygotowany także specjalny, ograniczony czasowo tryb Bugha's Late Game.

Po najnowszej aktualizacji być może będziemy mogli spotkać obcych nie tylko w statkach ale także na powierzchni wyspy. Epic Games na Twitterze już jakiś czas temu opublikowało komunikat, mówiący o pojawieniu się wojsk lądowych obcych na zachodniej części mapy.

Heads up Saucers, this one’s a doozy!



Just intercepted an IO call that Alien ground troops have begun mobilizing west.



Islanders should be on high alert. #HotSaucersLeaks