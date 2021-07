Fortnite - aktualizacja 17.21 dodaje nową, potężną broń

Dzisiaj w Fortnite pojawiła się aktualizacja 17.21. Dodaje do gry m.in. nową broń.

Epic Games dodał dzisiaj rano nową aktualizację do Fortnite. Update o numerze 17.21 nie jest duży, ponieważ jego waga całkowita to około 300 MB, jednak wprowadził kilka nowości do gry.

Działko plazmowe to nowa mityczna broń. Można ją zdobyć na kilka sposobów. Znajdziemy ją w skrzyniach (zwykłe oraz UR), ale dostaniemy także możliwość jej stworzenia. Jest to technologia pozaziemska, dlatego do produkcji będziemy potrzebować legendarnego pistoletu oraz nanitu Obcych.

Broń może okazać się problematyczna dla niektórych graczy. Szczególnie jeśli będzie ją dzierżył przeciwnik. Działko plazmowe jest w stanie wystrzelić nawet do 5 kul plazmy. Postacie, które znajdą się w pobliżu pola magnetycznego chroniącego kule, otrzymają duże obrażenia i zostaną odrzuceni na pewną odległość. Prawdopodobnie z tego powodu nazwa kodowa broni to "Bad News".

Poza działkiem, największą zmianą po aktualizacji jest nowy wygląd lobby oraz odliczanie do eventu. Ma się rozpocząć za 10 dni. Dokładna data jeszcze nie jest ogłoszona, ale wydarzenie odbędzie się w okolicach 6/7 sierpnia. Szczegółowe informacje poznamy zapewne w następnym tygodniu.

