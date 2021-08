Fortnite - aktualizacja 17.30 już w grze. Sprawdź, co nowego

Fortnite otrzymało dzisiaj nową aktualizację. Łatka 17.30 przyniosła ze sobą sporo nowości.

Dzisiaj do Fortnite trafiła nowa aktualizacja. Łatka została opatrzona numerem 17.30. Wprowadziła ona do gry sporo nowości. Sprawdź, co się zmieniło.

Naprawione błędy

Został naprawiony błąd w opcji "Słuchawki 3D" na PS5.

Naprawiono błąd, przez który czasami nie działało radio w pojazdach.

Gracze, którzy zmienili się w rekwizyt nie mogą używać pojazdów.

Poprawa balansu cięzkiego karabinu szturmowego oraz karabinu impulsowego.

Nowe przedmioty kosmetyczne

Dodatkowy styl dla Harley Quinn.

Nowy skin o nazwie "Party Trooper".

Zestaw "Party Trooper".

Nowe style dla istniejących skórek.

Style reagujące na muzykę

*dużo przedmiotów kosmetycznych zostało zakodowanych. Będą się pojawiać w późniejszym czasie.

Zobacz również:

Zmiany w lokacjach

Wraz z nową aktualizacją w Fortnite zmieniło się kilka lokacji:

Siorbane Szuwary - fragment lokacji został zniszczony. Statek obcych za pomocą gigantycznego promienia "porywa" cały teren.

- fragment lokacji został zniszczony. Statek obcych za pomocą gigantycznego promienia "porywa" cały teren. Kryształowy Kasztel - zmian doczeka się także ta lokacja, która jest aktualnie pod kontrolą obcych.

Nowy tryb - rozróba drużynowa

W Fornite, 5 sierpnia o 15:00 pojawi się nowy tryb. W rozróbie drużynowej trafimy z naszymi kompanami na mały teren. Naszym celem będzie zdobycie łącznie 60 likwidacji. Po zgonie, nasza postać odrodzi się z nowym arsenałem. Jeśli przeciwnik będzie miał dużą przewagę otrzymamy pomoc. Cała drużyna przeciwna będzie dla nas widoczna, nawet przez ściany. Jeśli przewaga zmniejszy się do określonego poziomu, znaczniki znikną.

