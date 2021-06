Fortnite - aktualizacja jeszcze bardziej rozwinie motyw UFO

Nowa aktualizacja zostanie wprowadzona do gry przed startem oficjalnego eventu, który rozpocznie się dzisiaj o godzinie 15:00. Standardowo, na czas dodawania zmian serwery będą niedostępne.

Obcy już bardzo mocno weszli w 7 sezon Fortnite i są ich stałym elementem. Epic Games postanowiło jeszcze bardziej rozwinąć motyw przewodni, i wraz z aktualizacją 17.10 doda możliwość wejścia do statku-matki. Prawdopodobnie będzie on punktem spornym dla graczy, a jego dokładna eksploracja może pozwolić na odkrycie nowych wątków fabularnych. Informacja na temat statku-matki pojawiła się na Twitterze Fortnite Status, który zajmuje się zmianami w grze.

A new surprise descends. A way inside the Mothership? ????



Fortnite v17.10 is scheduled for release on June 22. In preparation for the update, services will be disabled starting at approx. 03:30 AM ET (07:30 UTC). pic.twitter.com/zrJ4j8mrrU